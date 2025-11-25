美股｜道指收市升664點　納指漲0.67%　Nvidia跌2.59%

美國公布多項經濟數據，市場對聯儲局12月減息憧憬升溫。美股周二（11月25日）造好，道指至收市升點。納指及標指於早段一度下跌，但至收市分別升0.67%及0.91%。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月26日

【05:10】Nvidia最多曾跌逾7% Alphabet創新高

道指收市報47,112.45點，升664.18點或1.43%；納指收報23,025.59點，漲153.59點或0.67%；標普500指數收報6,765.88點，升60.76點或0.91%。

重磅科技股方面，有報道指出Meta正洽購Google母公司Alphabet的人工智能（AI）晶片，Alphabet股價升1.53%，創下新高紀錄；Meta漲3.78%。

而人AI晶片龍頭Nvidia，則日內最多曾跌7.12%，至收市收窄至跌2.59%，每股收報177.82美元，為跌幅最大道指成份股。另外，Tesla升0.39%；Amazon升1.50%、蘋果公司（Apple）漲0.38%，微軟（Microsoft）也升0.63%。

百貨連鎖店 Kohl's股價飆升42.47%，服飾零售商 Abercrombie & Fitch 也大幅上漲37.59%，兩家公司都上調了年度獲利預期。

【05:11】中概股指數收漲0.35% 阿里巴巴跌2.26%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.35%。其中，阿里巴巴ADR跌2.26%。

圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

【05:02】油價跌逾1.4%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報57.95美元，跌0.89美元或1.51%。倫敦布蘭特期油收報62.48美元，跌0.89美元或1.40%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,369.54美元、24小時內跌逾1%。

【05:00】美元指數失守100 現貨金價微跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微跌，在匯市尾市收於99.66，跌0.48%。其中，美元兌日圓最新報 156.11，跌0.47%。

金價微跌。現貨黃金每盎司最新報4,130.93美元，跌3.86美元或0.09%。

【04:25】恒指夜期收報25,977點 高水82點

恒指夜市期指收報25,977點，升66點，較恒指收市25,894點，高水82點，成交24,597張。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

本港時間11月25日

【22:52】Alphabet及Meta升逾1.5%

道指最新報46,566點，升117點或0.25%；納指最新報22,652點，跌219點或0.96%；標普500指數現報6,681點，跌23點或0.36%。

其中，AI晶片龍頭Nvidia股價最多曾跌6.65%，最新跌6.31%；AMD現跌8.35%。另外，有報道指出Meta正洽談斥資數十億美元，收購Google母公司Alphabet的晶片，受此消息提振，Alphabet及Meta同漲逾1.5%。

數據方面，美國9月最終需求生產物價指數（PPI）按月升0.3%，符合市場預期，前值為下降0.1%；按年則升2.7%，同樣符合預期，前值為上升2.6%。另外，美國9月零售銷售按月增長0.2%，低於市場預期的0.4%，前值為增長0.6%。

【22:44】油價跌逾2%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶57.49美元，跌1.43美元或2.43%；倫敦布蘭特期油每桶報61.37美元，跌1.35美元或2.15%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,628.14美元、24小時內約升0.5%。