宏福苑火災｜中銀捐2千萬兼設專戶收市民捐款　渣打捐1千萬

大埔宏福苑於周三（27日）發生五級大火，奪去數十名居民性命。為支援受影響居民，中銀（2388）指出，將向火災災民捐款2,000萬元，是次捐款用於緊急救災及災後復原工作,為受災居民提供緊急經濟支援。



中銀香港向不幸遇難的同胞致以深切哀悼，向傷亡者家屬表示誠摯慰問，向消防及救援人員致以崇高的敬意。

「中銀香港慈善基金」亦開設「大埔火災捐款專戶」(賬戶號碼:012-875-21885970)，用於接收市民捐款。有關捐款在籌集完成後將統一捐贈予香港公益金，專項用於支援此次事件中的受影響居民。

銀行服務方面，中銀香港將積極協助受影響客戶儘快恢復日常銀行服務的使用。對於未能出示身份證明文件、存摺或提款卡的客戶,本行將加快辦理銀行卡補發(包括提款卡、信用卡及扣賬卡),並豁免相關補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的個別情況，該行將酌情處理其貸款，如提供延遲還款寬限期、豁免罰息和手續費等。對於定期存款提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。

中銀香港已於大埔區4家分行增派人手，並將延長本星期六(11 月 29 日)的服務時間至下午5時，以支援受影響的客戶。4 家分行詳情如下﹕

安慈路分行:新界大埔安慈路 3 號翠屏花園地下 10 號舖

大埔分行:新界大埔墟寶鄉街 68-70 號

大埔廣場分行:新界大埔安泰路 1 號大埔廣場地下商場 4 號

富亨邨分行:新界大埔富亨邨商場 1-2 號

渣打延長廣福道分行營業時間

渣打香港對大埔五級火警所造成的死傷和損失深感悲痛，向所有受是次火災影響的家庭致以最深切的慰問。渣打香港將捐出1,000萬港元予香港政府特別成立的「大埔宏福苑援助基金」，以支援有關的救助和災後復元工作。

此外，為幫助受影響客戶解決緊急的資金周轉和其他理財需要，渣打香港已即時推出相應支援措施，包括：酌情協助未能出示身份證明文件的受影響客戶提取現金和補辦銀行文件（如提款卡、信用卡和扣賬卡）等，並優先和加快處理相關工作；

彈性處理受影響客戶的各類貸款之還款寬限期，按需要豁免相關的逾期還款費用和手續費；加派人手至大埔分行（大埔廣福道26-50號大埔大廈地下1-3號舖），並即日起延長服務時間兩小時，為受影響客戶加強服務，直至另行通知；及設立24小時專線2886 6055，處理受影響客戶的查詢。

與此同時，渣打香港提醒公眾要時刻保持警惕，防範不法之徒借機行騙。

工銀亞洲延長大埔分行營業時間至晚上10時

工銀亞洲宣布延長大埔分行於2025年11月27日（星期四）及28日（星期五）的營業時間，以滿足受大埔火警影響的市民在銀行服務方面的急切需求；並透過工銀亞洲慈善基金組織員工籌措應急物資，由義工及時送至民政事務總署指定物資收集點。

該行切實履行企業社會責任，特別將大埔分行營業時間延長至晚上10時，並設置免排隊「綠色通道」，為居民提供現金提取、賬戶查詢、掛失等金融服務。本行亦已調配額外員工及資源，確保分行服務順暢運作。此外，工銀亞洲慈善基金迅速採購過萬件應急物資，由本行義工親自運送到民政事務處指定物資收集點；同時組織近百人義工隊，將隨時響應政府號召，為有需要的民眾提供支援。