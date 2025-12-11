港鐵營運澳洲墨爾本地鐵隧道開通　料紓緩商業區環城電車擁擠情況

耗資近150億澳元（即港幣約770億元）、被喻為是澳洲墨爾本近40年來最革命性的基建項目墨爾本地鐵隧道本月初開通。該地鐵隧道由當地政府耗資興建, 並由港鐵公司附屬公司 Metro Trains Melbourne（MTM）負責營運，新隧道亦將有助紓緩現時墨爾本市中心商業區環城電車(City Loop) 的擁擠情況，令整個鐵路網絡每周可載客量增加超過50萬人次。



墨爾本地鐵隧道本周初開通，港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝（圖中) 飛往當地出席通車儀式，並登上首班列車，感受地鐵隧道的車站配套與便利。（港鐵提供圖片）

該地鐵隧道由全長九公里，為雙管鐵路隧道，位於墨爾本市中心商業區地底，設有五個全新車站，並以高載客量列車及先進信號系統營運，打造一條全新的跨城市鐵路綫。新隧道將有助紓緩現時墨爾本市中心商業區環城電車(City Loop) 的擁擠情況，令整個鐵路網絡每周可載客量增加超過50萬人次。營運首個星期所有車站同列車服務運作正常。

墨爾本地鐵隧道由當地的維多利亞省出資興建，港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝（左) 與維多利亞省省長艾倫合照在首班列車上合照。（港鐵提供圖片）

飛往當地出席通車儀式的港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，很高興見到墨爾本地鐵隧道順利成功開通，為乘客提供更舒適、更便利的體驗。他表示，港鐵非常榮幸可以運用其在全球的專業知識，參與這鐵路項目。他又透露，為準備墨爾本地鐵隧道的開通，MTM進行了超過150萬公里的測試及營運試驗， 並安排列車車長及車站員工培訓。

港鐵於2009年在墨爾本透過旗下附屬公司MTM奪得為期8年的營運及維修專營權合約，並於期後兩度獲延長專營權。墨爾本鐵路現時每年載客量約為2.3億人次，班次準時率亦由當年的86% 提升至現時的92%。