大埔大火｜有災民心繫家園　露宿鄰近商場棄庇護中心：可望吓屋企

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火災，導致死傷慘重，不僅全屋苑八幢大廈的居民要逃離火場，甚至面臨痛失家園，連鄰近災場的廣福邨廣祐樓及廣禮樓的居民，都需要緊急撤離，至今亦無家可歸。政府已開放9個臨時庇護中心，目前有超過500名居民入住，但有部份居民未有選擇入住，反而到附近廣福邨商場平台露宿。



有廣福邨居民提到今日（27日）中午曾到馮梁結中學庇護中心詢問，但現場指可供入住的庇護中心已滿額。另有宏福苑居民表示，擔心庇護中心太過嘈雜，加上心繫家園，希望留守在住所附近，日間可到火場外留意火災形勢，「望吓屋企」。



有受火災影響的居民，晚上在廣福商場二樓及三樓平台露宿。（歐陽德浩攝）

有受火災影響的居民，晚上在廣福商場二樓及三樓平台露宿。（歐陽德浩攝）

大埔宏福苑五級大火第二日，除了嚴重災場宏福苑外，連帶鄰近的廣福邨廣佑樓及廣禮樓亦受到牽連。現場警員表示，由於火災未完全救熄，故今晚廣佑樓及廣禮樓的居民仍需撤離，未能上樓返回住所。當局安排他們分批回到單位領取個人物品，晚上廣佑樓地下大排長龍。

雖然當局已開放9間臨時庇護中心供受影響居民入住，但在附近的廣福商場內2樓及3樓平台，有多名居民取用義工和團體贈送的被鋪，索性在街頭露宿，現場有義工為他們送上食物及衣服等。

廣福邨居民火災當日北上深圳暫避

居於廣福邨廣禮樓的徐太與兒子在商場3樓平台，以棉被當床露宿。徐太昨日得知要緊急撤離後，便收拾個人物品與兒子到深圳租住酒店一晚，本以為今日應可回家，加上明日要上班上學，故回到大埔。

受到火災牽連的廣佑樓及廣禮樓今晚仍未解封，當局安排居民分批回到單位領取個人物品，晚上廣佑樓地下大排長龍。（林遠航攝）

不過，她中午時曾到中華基督教會馮梁結紀念中學的庇護中心詢問，現場表示可供入住的庇護中心已被住滿，因此便到商場露宿。被問到會否感到不便，她表示「宏福苑啲居民仲慘，無咗屋企」，故不介意在商場留宿。

記者其後到馮梁結中學詢問，現場關愛隊表示現時仍有庇護中心床位可供入住，估計當時與居民溝通時，可能在理解上有不清楚的情況。記者其後回到商場再詢問徐太，徐太則表示擔心庇護中心嘈雜，不打算搬到庇護中心。有旁邊的廣福邨居民亦表示，擔心庇護中心位置偏遠不便。

73歲的孫伯伯是宏福苑居民，表示不打算入住庇護中心，稱擔心該處人多人多嘈雜。（林遠航攝）

有義工為孫伯伯送上衣物。（林遠航攝）

73歲的孫伯伯在宏福苑獨居，事發一刻剛好不在家中，避過一劫，但仍要面對突然無家可歸的困境。他表示不打算入住庇護中心，同樣稱擔心庇護中心人多嘈雜，認為商場比庇護中心更舒適。孫伯伯的兒子曾打算接他到家中暫住，但孫伯伯拒絕，指希望留在該處，又透露日間曾到火場外留意火災形勢，「望吓屋企」。

孫伯伯又指，他現在的床鋪等都是由義工及關愛隊等提供，他們亦有送上其他物資，故暫時不成問題。被問到長遠打算，他表示會考慮搬到兒子家中。