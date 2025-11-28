納芯微今日起招股　入場費11716元　引比亞迪及小米等為基投｜IPO

已於內地科創板掛牌的模擬晶片生產商納芯微（2676）（上海﹕688052）今日（28日）起至12月3日中午招股，最高發售價為116元，每手100股，入場費為11,716.99元。納芯微計劃發行1,906.84萬股H股，預料集資額最多為22.11億元，淨集資額為20.96億元。



值得留意，納芯微最高發行價116元，較公司A股於周四（27日）收市價149.62元人民幣，折讓41.8%。

2025年5月4日，在印尼雅加達舉辦的電動車展覽會 (PEVS) 上，可以看到比亞迪Sealion 7純電動車。（Getty）

小米比亞迪等基投斥近11億認購

納芯微招股由中金﹑中信証券及建銀國際擔任聯席保薦人，預料上市日期為12月8日。該公司招股，引入7個基石投資者，包括括元禾納芯國際、比亞迪（1211）旗下Golden Link、三花智能（2050）大股東控制的好易得國際、Perseverance Asset Management、3W Fund、小米（1810）全資附屬Green Better及基金公司Dream’ee HK Fund，合共認購約10.89億元等值股份，以最高發售價計算涉及約938.82萬股，佔是次發售股份約49.23%。

公司表示，從招股獲得的資金中，約18%將用於提升底層技術能力，約22%用於豐富產品組合，約25%用於擴展海外銷售網絡，約25%用於戰略投資及收購，餘下10%作營運資金及一般企業用途。

去年納芯微收入19.6億元（人民幣，下同），按年升49.5%，期內虧損4億元，擴大31.9%。