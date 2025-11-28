宏福苑大火‧持更｜李錦記旗下基金捐3000萬支援救援工作

大埔宏福苑於周三（26日）發生五級奪命大火，迄今死亡人數已達到94人，同時亦有眾多居民的生活受到火警影響。



4年前離世的李錦記集團董事會主席李文達，其李文達及蔡美靈慈善基金（基金）宣佈捐出3,000萬港元予大埔宏福苑援助基金，以支援火災救援工作，並為受火災影響的居民提供援助，協助他們渡過難關。基金與社會大眾同感沉重，衷心向受影響居民致以最深切慰問，並感激每一位救援人員的無私付出。

創立於1888年的李錦記，圖為已故第三代傳人李文達。

瑞幸咖啡捐贈1000萬人民幣

瑞幸咖啡宣布，緊急捐贈1000萬元人民幣，善款用於香港大埔火災受災同胞的緊急救援、人道救助和災後恢復等工作。

百勝中國捐款300萬人民幣

百勝中國（9987）表示，旗下肯德基、必勝客、塔可鐘、小肥羊、黃記煌、LAVAZZA 拉瓦薩等品牌，向中國青少年發展基金會捐贈300萬元人民幣，馳援香港大埔火災救援，幫助受災同胞渡過難關。

中國燃氣基金會捐贈100萬元

中國燃氣宣布旗下中國燃氣公益基金會捐贈100萬港元，並由旗下壹品慧生活科技捐贈價值20萬元人民幣的物資，用於支援受災居民的緊急救助、安置及災後恢復工作，切實履行企業社會責任。

飛達帽業及顏寶鈴共捐200萬元

飛達帽業宣佈，集團聯同副主席兼董事總經理顏寶鈴，合共捐贈200萬元現金支援大埔災民及消防員，其中100萬元由公司捐出，100萬元由集團副主席顏寶鈴以個人名義捐出。該筆200萬元捐款中，150萬元為受火災影響的家庭提供即時經濟援助，以解燃眉之急，支持他們重建生活，50萬元將向消防處福利基金捐款，以協助殉職消防員家屬及受傷的消防員。集團期望透過是次捐助，為災民提供即時的援助，與香港市民同心協力，共渡時艱。

↓↓宏福苑火警↓↓