美團第三季經調整轉虧160.1億人幣　遜預期　料末季虧損趨勢延續

美團（3690）公佈截至9月底季度業績，期內經調整虧損錄得160.1億元人民幣（下同），去年同期則錄得盈利128.3億元，實際虧損也多於虧損143億元的市場預期。集團總收入954.9億元，按年增2%，較976億元的市場預期為低。



美團業績放榜前，全日收挫1.4%，報102.5港元，成交額為45.2億港元。



核心本地業務轉錄141億虧損 料第四季虧勢延續

核心本地商業方面，公司第三季分部收入按年減少2.8%，至674億元。受近期市場競爭白熱化影響，經營溢利按年顯著減少並轉為負人民幣141億元，經營虧損率為20.9%。

公司解釋指，經營溢利及經營利潤率轉為負數，主要由於毛利率下降，以及由於為在激烈的競爭中提升用戶黏性並鞏固市場地位，而不斷調整業務策略導致交易用戶激勵和推廣及廣告開支增加。

公司續指，近期市場競爭持續白熱化，因此預計核心本地商業板塊及本公司整體層面，第四季度的經營虧損趨勢將延續。

新業務經營虧損增加24.5% AI佈局見里程碑式進展

新業務分部收入，則增長15.9%至280億元。但分部經營虧損，按年增加24.5%至13億元，經營虧損率環比改善2.5個百分點至4.6%。

美團指，經營虧損及經營虧損率均有所增加，主要由於海外業務擴張帶來較高的相關成本及經營開支。

新業務方面，公司指AI佈局也實現了具有里程碑意義的新進展。面向商家將「LongCat」融合餐飲行業萬億級數據，推出了一系列為餐飲商家量身定制的AI工具。「LongCat」擁有更深的行業理解和更強的匹配性，能夠為餐飲商家提供更有針對性的智能解決方案。在用戶端，推出了智能生活助理「小美」app，並正式進入規模化測試階段。美团App中也推出了內嵌的AI助手「問小團」。

Keeta則正在加速全球佈局，在香港和沙特阿拉伯，規模和市場份額穩步增長，運營效率顯著提升。Keeta繼8月在卡塔爾推出後，在9月又陸續進入科威特和阿聯酋市場，完善了中東核心地區的佈局。在10月下旬，Keeta在巴西啟動了試點運營。