美團料外賣虧損第三季已見底　Keeta十月在港已錄盈利　快過預期

美團（3690）公佈截至9月底止季度業績，期內經調整虧損錄得160.1億元人民幣（下同），去年同期則錄得盈利128.3億元。集團總收入954.9億元，按年增2%，均不及市場預期。



針對第四季的指引，公司則直言料經營虧損的趨勢或延續，但相信虧損在第三季已經見底，近來補貼已有所放緩，但不排除會視乎市場競爭格局，動態調配資源，維護市場地位。



料外賣虧損第三季已見底 惟不排除必要投資

核心本地商業方面，公司第三季分部收入按年減少2.8%，至674億元。經營溢利按年顯著減少並轉虧141億元，經營虧損率為20.9%。公司解釋指，經營溢利及經營利潤率轉為負數，主要由於毛利率下降，以及在激烈的競爭中，交易用戶激勵和推廣及廣告開支增加。

對於外賣業務，美團創始人王興表示，在今年第三季虧損應已見底，但第四季仍然面臨較大的潛在虧損趨勢。在雙11之後，公司的補貼力度已經有所降低，但這僅是對比今年7、8月的情形，不排除還會進行必要的投資，動態地調配資源，以維持市場份額和競爭力。

但對於價格戰本身，公司直言價格戰是低質素的惡意競爭，美團堅決反對也不會參與。不過，行業整體加大對於高端客戶的關注和投資，可以擴大全體高價值用戶接觸的市場，對於美團本身是有利的。

美團創始人王興表示，雙11後已經減少補貼，但不排除會動態調整策略。（資料圖片）

高價單GTV份額勁 料高德掃街榜難撼美團

公司續指，近期訂單量已經出現回升，尤其是在較高單價的訂單領域，例如在15元以上客單價的訂單中，美團的GTV份額已有三分之二；30元以上的訂單中，份額就有70%，這些領域都非常有價值，也明顯高於其他平台。

談及阿里巴巴（9988）旗下高德此前推出的掃街榜，公司則表示，美團作為本地生活服務平台，已經建立起消費者的觀念和心智，而市場對於高德的觀感，主要認為其是導航平台，較難取代美團的定位。公司基於多年的運營，擁有超過250億條真實評價，相信這也是消費者首選美團的原因。

美團Keeta今年十月在港實現盈利，快過預期。（資料圖片）

Keeta十月在港實現盈利 再捐免費餐食支援大埔火災

對於keeta，王興特別提及，在香港市場有一些好消息值得公佈，10月Keeta在港已實現盈利，是重要的里程碑。其續指，Keeta從2023年5月來到香港，通過29個月實現盈利，速度較原先預計的3年更快，足以證明以客戶為中心，才是這個行業發展的方法，日後會在成功的基礎上持續改進運營。

與此同時，Keeta今晚再公佈，因大埔宏福苑火災，將聯同連鎖餐飲品牌袁記雲餃，一連三日向大埔臨時安置中心免費捐贈合共3000份餐食，首批膳食已於今日送給居民。公司日前已捐款500萬元支援，並提供免費充電寶作救援應急。

Keeta支援大埔火災，聯同袁記雲餃，向臨時安置中心免費捐贈餐食。（資料圖片）

藉港經驗進軍中東、巴西 料新業務明年虧損不高於今年

至於其他地區的出海情況，王興表示，會借鑒復刻在香港的成功案例，例如巴西的外賣市場GMV增速全球前五，每年增速達20%，但仍在使用電話及WhatsApp的方式叫外賣，因此發展空間巨大。

Keeta繼8月在卡塔爾推出後，在9月又陸續進入科威特和阿聯酋市場，完善了我們在中東核心地區的佈局。在10月下旬，Keeta在巴西啟動了試點運營。對於整體新業務板塊而言，公司預計2026年的虧損情況，不會高過今年。

第三季新業務分部收入，增長15.9%至280億元。但分部經營虧損，按年增加24.5%至13億元，經營虧損率4.6%。