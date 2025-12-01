銀行鐵約｜滙豐銀行承租銅鑼灣京華中心5層巨舖　市傳月租400萬

大型銀行落戶核心區巨舖！銅鑼灣京華中心地下至四樓、涉及逾5萬平方呎的巨舖，將一併由滙豐銀行承租，租約期最長可達十年。市傳今次滙豐銀行的月租金額高達約400萬元，不過依然較高峰期低約7成。



該舖位過往曾由美國內衣品牌Victoria's Secret租用、及後提早棄租的銅鑼灣京華中心5萬方呎巨舖，其後地下連一樓及外牆廣告位，在兩年半前由法國奢侈品牌CHANEL以每月逾300萬元承租，不過隨業主與滙豐簽下新租約，意味CHANEL將於明年2026年5月租約期滿後不再續約。



租約期最長達十年 明年5月中開始

資料顯示，上述京華中心地下至四樓合共5層樓面，面積超過5萬平方呎，最新簽下新租約，新租戶為THE HONGKONG AND SHANGHAIBANKING CORPORATION LIMITED，即大型銀行滙豐銀行，租約期由2026年5月18日至2031年5月17日，其後可再續租5年，即租約期長達10年。不過資料未有顯示新租金，市場估計新租金水平大約400萬元。

滙豐銀行承租京華中心地下至四樓合共5層樓面，面積超過5萬平方呎。

CHANEL兩年半前落戶京華中心

翻查資料，京華中心目前主要租戶為奢侈品牌CHANEL，正承租地下、1樓、以及由地下至4樓的外牆廣告位，地舖面積約8,000平方呎，一樓面積1.1萬平方呎，合共1.9萬平方呎。

資料顯示，CHANEL的租期為期3年，租約期由2023年5月中至2026年5月，另可享有續租權。據悉，每月租金超過300萬元。

昔日FOREVER 21租用6年 高峰期月租1378萬

翻查過去租務紀錄，京華中心基座巨舖過去20多年多次更換租戶，如2000年後分拆出租，由屈臣氏、大家樂、Giordano等租戶租用。及後在零售市道大旺的情況下，於2010年獲美國服裝連鎖店品牌FOREVER 21，以月租1,080萬元承租，貴絕全港舖市，及後曾加租至每月1,378萬元。不過FOREVER 21在2016年11月宣佈不再續租，上述京華中心旗艦店於2017年8月約滿遷出。

Victoria's Secret半價接手 惟提早7年遷出

2017年下半年，京華中心巨舖則由Victoria's Secret接手，以每月約700萬元租用，反映租金大劈一半，不過開業不足3年即遇新冠疫情，Victoria's Secret在2020年5月提早離場，尚餘逾7年租約期尚未履行。

據了解，Victoria's Secret遷出後，京華中心巨舖業主曾以800萬元放租，直至2022年，其7,000的方呎的地庫部份，才獲Market Place以約60萬元租用，呎租約86元。