Bitcoin再爆倉　周一曾挫8%　彭博﹕10億美元槓桿倉位遭強制平倉

加密貨幣市場等虛擬資產價格於周一（1日）大幅下挫，其中Bitcoin（比特幣）曾失守8.4萬美元。據《彭博》報道，於周一又有近10億美元的槓桿頭寸被強制平倉，為已持續進入第三個月的拋售行情帶來新的動能。



比特幣在紐約市場一度下跌8%至83,824美元，今年以來累計跌幅超過9%。以太幣下跌10%，最低下探2,719美元，自去年12月以來以太幣已累計下跌18%。規模更小、流動性更差的代幣而言面臨更嚴峻跌勢。追蹤前100大數字資產中後50類資產的MarketVector指數今年迄今已下跌近70%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

10月時曾出現190億美元槓桿押注被平倉

根據Coinglass的數據，在經歷數周的拋售後，加密貨幣市場基礎依然脆弱。拋售始於10月初，當時美國總統特朗普有關可能上調關稅的威脅引發市場動盪，約190億美元的槓桿押注被平倉，當時距離比特幣創下126,251美元的歷史高點僅僅過去幾天。加密貨幣中出現的槓桿頭寸自動平倉事件（例如10月10日的大規模平倉）有時被稱為「連鎖清算」。

交易者使用清算數據來評估系統內的槓桿水平、觀察風險偏好，並判斷一次市場「清洗」是否能真正清除過度投機行為。但他們依賴的數字可能並不完整。業內人士表示，各交易所會限制共享完整清算數據，這令交易者難以了解系統中的實際槓桿規模。

「這是12月的風險規避式開局，」FalconX 亞太衍生品交易主管Sean McNulty表示。「現在最大擔憂是比特幣ETF的資金流入量微弱，而且缺乏逢低買盤承接。我們預計結構性逆風將在本月持續。80,000美元值得關注，可能是下一關鍵支撐位。」

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

投資者關注貨幣政策路徑

「進入12月，投資者開始關注全球貨幣政策的前進路徑」加密交易公司Flowdesk的場外交易員Karim Dandashy表示。「因預計12月減息概率只有30%，上周市場一度陷入恐慌，但現在市場重新認為聯儲會本月還是會降息，與此同時，日本央行看起來更可能升息」。

周一，Michael Saylor的Strategy Inc.表示公司已建立一項14億美元的儲備基金，用於未來的股息和利息支付。外界此前擔憂，在代幣價格繼續下跌的情況下，該公司可能被迫出售約560億美元的加密貨幣儲備。

不過，Flowdesk的Dandashy補充稱，隨著市場進入年末，「隧道盡頭似乎出現光亮」。他說：「現在最重要的是經濟數據是否會阻礙這些預期，從而影響年底的風險資產反彈。」