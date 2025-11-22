MSCI擬剔出DAT　微策略發帖文　稱擁Bitcoin規模可覆蓋71年派息

近年加密貨幣成為投資者寵兒，有個別上市公司逐步轉型至投資Bitcoin（比特幣）等加密貨幣資產，成為數碼資產儲備財庫（DAT），當中包括於美股市場上市的微策略（Strategy）。不過國際指數編制公司MSCI正在審議，是否應該將主營業務為DAT的上市公司剔出指數，因為相關公司的估值，主要取決於加密貨幣規模而非經營收入。同時指出投資者更認為，DAT如投資基金，MSCI通常不會容許核心股票指數設立有關類別。



指數公司編制公司MSCI。（視覺中國）

該項審議自9月開始持續至12月31日，最終決定會在明年1月15日作出，並於明年2公布指數調整。名單初步列出38家公司，包括來自美國、中國、日本的DAT公司，如微策略、Sharplink Gaming、Riot Platforms及Marathon Digital等。

將於明年1月中作出決定

摩根大通警告，若MSCI決定將DAT剔出，微策略本身可能面臨高達28億美元的資金外流。據估算，該公司當前560億美元的總市值中，約有90億美元由被動指數基金持有，若其他指數跟進調整，資金外流規模將進一步擴大。

目前微策略擁有大約65萬枚比特幣，為市場上，其中一個比特幣主要持有人。該公司於周五（21日）於社交媒體X上發出帖文，指出若以每枚比特幣為8.73萬美元計算，足以滿足71年派息需要，同時指出只要比特幣每年升幅約1.41%，產生的收益足夠支付全年股息。

不過比特幣於周五曾大跌逾7%，跌至8.088萬美元，與今年10月6日的歷來高位12.47萬美元相比，累計跌幅超過35%。受到比特幣價格下跌拖累，微策略股價於周五跌3.7%，收市報170.5美元，與高位455美元相比，累計跌幅為62.5%。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

微策略股價累跌逾6成

微策略發出有關帖文後，有外媒指出公司模型基於多項假設，包括比特幣價格維持不變、全部持倉可用於出售或抵押融資、無外部衝擊或稅務影響、可轉換債務結構持續可控，以及股息支付額度穩定。

Quantfury市場主管Daniel Muvdi對公司的結論提出質疑，他指出任何比特幣抛售行為都會立即引發微策略股價暴跌。他認爲，投資者未必會坐視企業「燃燒比特幣」來支付股息，這種操作可能嚴重動搖市場信心，加劇股價下跌壓力。

mNAV跌穿1

據Artemis最新數據顯示，微策略的mNAV從11月的1.4跌至20日最新數據為0.985，低於1水平，這意味著公司估值略低於其加密資產儲備總值。