宏福苑大火｜金管局﹕屋苑按揭約300宗　涉未償還貸款5.4億元

大埔居屋屋苑宏福苑於上周三（26日）發出五級大火，迄今已造成至少159人罹難，並有逾千戶居民痛失家園。事件發生後，尚要償還物業按揭的業主，如何應對現時情況，以及金融機構如何協助災民渡過難關，引發社會關注。金管局發言人指出，銀行業為受災居民的按揭提供預先批核的六個月本金和利息還款寬限期，有望減輕他們的即時資金壓力。當局又指出，從銀行收集到的數據顯示，目前宏福苑住宅按揭宗數約300宗，未償還貸款金額約5.4億元。



金管局發言人表示，因應處理相關按揭涉及法律、保險公司賠償和樓宇復修復建安排等複雜問題，還款寬限期可給予受災居民和有關機構時間和空間處理。

續與銀行業商討後續安排

金管局指出，會繼續與銀行業界商討按揭的後續安排，以體恤和靈活的原則處理每宗個案。

銀行業推六招協助災民

金管局與銀行公會及28間零售銀行（包括數字銀行）商討跟進事宜，並因應是次火警的特殊情況，銀行業界即時推出六項應急支援措施。

金管局及銀公指出，銀行業界成立內部專責小組、開設電話專線及加強發放資訊，各零售銀行即日起設立由管理層領導的專責小組，統籌及靈活協調內部資源，指導前線職員靈活處理受災居民的個案，並開設24小時電話專線解答查詢，以及在分行、網頁和社交媒體公布支援措施的詳情及更新。同時亦會延長大埔區分行營業時間。

提供預先批核的六個月還款寬限期，減輕受災居民的即時資金壓力，為受災居民的按揭、私人及信用卡等貸款提供預先批核的六個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關的罰息和手續費。

彈性助災民提取流動資金

優先處理受災居民銀行戶口操作和補辦文件，協助受災居民或其親屬加快處理相關銀行帳戶操作，優先和加快處理受災居民補辦銀行文件（如提款卡、信用卡和扣帳卡等）並靈活安排領取或直接派送。

彈性協助受災居民提取流動資金，特別處理未能出示身份證明文件或銀行文件的受災居民，以不同方式核實身份，以提取現金及繼續使用其他銀行服務。

協助跟進保險賠償，各零售銀行將主動聯絡透過銀行購買保單的受災居民，協助他們提出索賠申請。