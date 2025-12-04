摩根資產許長泰︰明年雙位數回報難度增　籲留意美國金融及電力股

環球資本市場今年至今表現勢頭良好，投資者關心明年能否再下一城。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰今日（4日）發表對2026年全球經濟及投資前景的看法，形容前景「審慎樂觀」，並預計在全球央行減息及經濟穩定的基調下，股債表現不會太差。然而，由於資產估值已偏貴，他認為市場要實現雙位數回報的難度已相當高，強調投資紀律和靈活配置的重要性。



許長泰表示，全球經濟將在聯儲局減息和持續「軟著陸」的狀態下保持穩定，對股票和高收益債等風險性資產是好事。預計今年12月減息25點子，並在明年上半年再減半厘，而下半年在新任聯儲局主席上任後，仍有機會再出現減息。

摩根許長泰預計在全球央行減息及經濟穩定的基調下，股債表現不會太差。（廖雁雄攝）

建議留意美國金融、電力股

至於2026年投資策略建議，他表，上半年繼續以「股六債四」的比例，因美國有退稅刺激，亞洲股市受惠於AI主題和中國新的五年計劃。下半年隨著美國經濟放緩，建議逐步轉向平衡，「股債五五開」，甚至以債券為優先的比例。

美股方面，他認為，美國減息對經濟影響滯後，短期料可刺激股市，惟對實體經濟影響有限。他提到，由於關稅對經濟的影響尚未出現，因此是一個不明朗因素，或對美國選情及政府應對方面構成阻力。

許長泰補充，科技巨頭需對AI模式的前景、使用率及盈利能力採取務實態度，並認真考慮用電量、電力供應和監管變化等風險管理問題，預計2026年將是AI行業內部分野更明顯的一年，建議投資者可留意美國銀行或金融股、電力股等行業。

整體而言，許長泰仍繼續偏好美股、台股、韓股及日股，但明年加入看好中港股市。（資料圖片）

看好中港股市 籲部分資金可轉配置亞洲科技股

至於亞洲股市，他指出，相信亞太地區的股票將受惠於Al需求和中國新的五年計劃，包括台股及日本股市等，而A股與美股相關性較低，可作為對沖或分散風險的渠道。

許長泰又指，內地科技股則有別於美國AI訂閱模式，而是觀察其AI如何融入自身服務及降低公司成本。

整體而言，他仍繼續偏好美股、台股、韓股及日股，但明年加入看好中港股市，並建議投資者若憂慮美國的AI概念股估值太高，可將部分資金轉為配置亞洲區的科技股。

債券投資，許長泰建議採取「啞鈴策略」，政府債券和高收益債皆有。﹙資料圖片﹚

債券現階段採取「啞鈴策略」

債市方面，他表示，現階段採取「啞鈴策略」，同時配置政府債券和高收益債。明年年中，當經濟開始疲弱時，應收縮高收益債，轉向投資等級債券。美國國債繼續採取以短期國債為優勢，因央行減息對短期利率影響較大，利率曲線將更為傾斜。

他續指，美國、法國等國財政赤字偏高，若法國的財政赤字難以控制，其國債可能被建議「低配」。歐洲南歐四國，葡萄牙、意大利等過去兩年主權信貸評級獲調升，反映了經濟轉型有效，它們的國債可考慮「多配」。