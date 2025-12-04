遇見小麵明掛牌 暗盤價潛水14% 每手賬蝕520元｜新股IPO
內地連鎖麵店遇見小麵（2408）明日（5日）登陸香港股市。今日（4日）收市後遇見小麵進行暗盤交易，於三大暗盤交易市場，該新股跌得逾14%跌幅，以每手500股計算，不計手續費蝕介乎495元至520元。
遇見小麵以7.04元定價。在三大交易場，公司暗盤價均相當波動，其中在耀才曾高見8元，即較招股價高出13.6%；低位則為5.8元，跌幅達17.6%。最新報6元，跌14.8%，每手蝕520元。
至於在輝立及富途，遇見小麵最新報6.05元及6元，每手蝕495元及520元。
遇見小麵原計劃發行9734.5萬股H股，一成於香港作公開發售，每股招股價介乎5.64元至7.04元，集資最多6.9億元，每手500股計，一手入場費3,555.6元。遇見小麵最終以上限7.04元定價。招銀國際為獨家保薦人。
傳認購20萬股才穩中一手
有傳遇見小麵投資者，需要斥資142.2萬元認購400手（20萬股）才穩中1手（500股）。若是斥資3,461.6萬元﹑以「頂頭槌」飛認購9,736手（486.8萬股），可獲分派13手（6,500股）。
