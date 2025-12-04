宏福苑火災｜中銀為受災人士提供緊急免息貸款　金額5萬　最長2年

大埔居屋屋苑宏福苑於上周三（26日）發生五級大災，最少奪去159人生命，並且對逾千戶居民生活帶來衝擊。為協助災民渡過難關，銀行業界今日（4日）宣布多項跟進措施。



中銀推出4項新增措施

中銀宣布，推出4項新增措施，以支援受影響人士處理銀行事務，包括將協助罹難者親屬加快處理罹難者的銀行賬戶和保險箱事宜。同時將擴大信貸支援措施覆蓋範圍，除宏福苑受災居民外，為事故中受傷或罹難的建造業工人、清潔工和保安員之家屬的按揭、私人貸款及信用卡提供六個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關罰息和手續費，還款期亦將相應延長六個月，減輕受災人士的即時資金壓力。另外，該行將推出為受災人士特設的緊急免息貸款，貸款額5萬元，貸款期最長達24個月。貸款期內免利息及手續費，並可享首六個月還款寬限期（包括本金及利息）。

中銀又指出，將提供一站式服務，積極協助受災居民檢測及兌換殘損鈔票及硬幣。受影響居民在受災大廈解封後，可攜同殘損鈔票及硬幣，以及災民身份證明到分行處理。

中銀亦表示，本週末將繼續延長大埔區4家分行的服務時間，12月6日（星期六）由上午9時至下午5時，12月7日（星期日）由上午9時至下午 1時提供服務。4家分行詳情如下：

安慈路分行：新界大埔安慈路 3 號翠屏花園地下 10 號舖

大埔分行：新界大埔墟寶鄉街 68-70 號

大埔廣場分行：新界大埔安泰路 1 號大埔廣場地下商場 4 號

富亨邨分行：新界大埔富亨邨商場 1-2 號

中銀香港指出，已設立24小時專線3669 3070 （一般銀行服務），為受影響客戶提供協助。該行亦留意到有騙徒利用大埔火災事件行騙，建議客戶應先核實任何聲稱由中銀香港發出的短訊、電郵或來電，切勿透過任何方式對可疑人士提供個人和銀行賬戶資料、密碼等敏感資訊。

恒生銀行。（鄭子峰攝）

恒生﹕豁免「大埔宏福苑援助基金」手續費

至於恒生亦表示，致力支持大埔宏福苑火警受災人士，亦全力配合金管局及銀行公會宣佈的新一輪五項跟進措施，包括優先為他們處理賬戶和保險箱事宜，從各方面為他們提供便利和靈活的信貸安排以助其應急，延長大埔區分行的營業時間，並豁免「大埔宏福苑援助基金」的手續費，以方便善心人士捐輸。

恒生指出就今次火災事件深感難過，至今已推出不同措施支持受災人士，希望受事件影響的市民盡快回復正常生活。