萬科公布20億人民幣境內債展期方案　另一筆37億人民幣中票擬展期

萬科（2202）公布境內中票「22萬科MTN004」的3個展期方案，將於下周三(10日)召開的持有人會議上進行審議，今次為萬科首次就境內債尋求展期。



此前有消息指，該期筆將於12月15日到期的20億元（人民幣‧下同）境內中票的初步展期方案，為擬將本息均展期一年兌付。而此次發布的正式展期議案中，還有兩個包含追加增信條款的議案。

萬科。﹙路透社﹚

應持有人要求增兩方案

據上海清算所周五晚間的公告，持有人會議的議案二要求對本期中票本金及展期利息追加投資人可接受的增信措施，包括但不限於深圳市地鐵集團或投資人可接受的其他深圳國企提供的全額不可撤銷連帶責任擔保或其他抵質押措施。同時要求公司償付後續到期債券之前需先行全額兌付本期債券尚未償付的本息。

議案三亦要求本期債券展期須提供相對應的增信措施。兩個議案均要求本期債券展期前尚未支付的利息須於原支付利息日（12月15日）支付。

外電引述持有人表示，以上兩個議案是公司與持有人溝通後，應持有人要求增加的。

萬科。﹙路透社﹚

公告顯示，持有人應在下周五（12日）晚上11時59分前提交表決回執，或將表決回執發送至召集人。議案均需經90%持有人同意後方可生效。

37億中票持有人會議將本月22日舉行

萬科另一期將於12月28日到期的37億元中票「22萬科MTN005」也將召開持有人會議尋求展期，會議召開時間為12月22日。萬科並決定放棄行使「21萬科02」發行人贖回選擇權，稱此次決定為根據公司實際情況及當前的市場環境的考量。

「22萬科MTN005」期限3年，票面利率3厘；「21萬科02」未償還餘額為11億元，期限為5+2年（附投資人回售選擇權和發行人贖回選擇權），票面利率3.98厘，行權日為2026年1月22日。