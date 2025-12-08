周大福系重組　周企獲注周大福珠寶股權　料按比例收中期息7.6億

周大福系出現股權架構變動，周大福資本（CTF Capital）將所持有的周大福珠寶（1929）約54%股權轉予周大福企業旗下的Beyond Luck。不過周大福企業為CTF Capital旗下，因此後者對周大福珠寶的持股仍維持在73.38%。

透過有關安排，周企日後可以從周大福珠寶收取股息，有助增強財務實力。



根據權益披露顯示，CTF Capital於上周五（5日）將約54%（約53.2億股）的周大福珠寶股份，於場外以非現金代價，轉讓至Beyond Luck的公司持有。周企及CTF Capital則分別持有Beyond Luck的65%及35%股權。

完成轉移後，CTF Capital仍實益直接持有周大福珠寶19.46%股權，並且透過Beyond Luck的35%股權，間接持有周大福珠寶18.88%。

周大福珠寶派中期息每股22仙

目前周大福企業分別持有周大福珠寶﹑新世界（0017）及周大福創建（0659）53.93%﹑73.98%及45.24%。

交易完成前，周企的股息收入來自周大福創建。交易完成後，周企可以從周大福珠寶收取股息。周大福珠寶上月公布中期業績時，宣布派發中期息每股22仙，除淨日為12月15日，因此周企可以獲取大約7.6億元股息。

周大福中環新概念店。（黃文琪攝）

有傳媒報道，據銀行收到一封電郵解釋，周大福企業經過今次整合後，成為鄭氏家族經營的主要業務﹑包括周大福珠寶﹑周大福創建及新世界的母公司，有助強化周大福系資本結構，並有望釋放業務價值。在新架構下各業務單位統一步伐，預期周大福企業作為綜合企業的戰略規劃與資源配置更為一致，為系內各項業務的持續穩健增長奠定基礎。