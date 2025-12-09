摩通料盈利驅動　MSCI中國指數明年漲近2成　「反內捲」長期利好

摩根大通首席中國股票策略師劉鳴鏑表示，對於明年MSCI中國指數、滬深300指數成分股的表現，均持樂觀態度，主要原因來自成分股盈利驅動增長，相信二者明年的每股盈餘增幅可達15%。摩通給予MSCI中國指數目標價為100，即約有18%的上漲空間；滬深300目標價就為5200，漲幅約12%。



其續指，今年MSCI中國指數的盈利情況不盡人意，主要原因在於三大外賣巨頭的競爭，但伴隨外賣平台競爭的結束，如其預告今年第三季已經是虧損的最壞情形，配合內地通脹水平的回溫，對指數表現具信心。



「反內捲」主題可維持至少十年 目前三大領域受惠

劉鳴鏑表示，接下來還可關注的主題包括「反內捲」（anti involution），且相信該主題可為維持至少十年，對於股市表現會非常利好。她解釋稱，從上世紀70年代末內地因資源短缺，開始鼓勵生產，發展至今已經出現了產能過剩的問題。

以MSCI中國盈利增長計，其今年增幅只有5.2%，就淨利潤而言，為亞太地區最低。相比之下，印度、印尼等市場的盈利表現可有高單位數，乃至低雙位數百分比的增長。不過視乎ROE（股東權益回報率），MSCI中國指數位於區域的中間水平，因此如果「反內捲」能夠幫助削減資本支出、穩定價格，淨利潤應可實現擴張，從而帶動ROE的提升。

不過「反內捲」所面臨的問題在於，投資者不知應將資金，置於何種具體的板塊或產業，到目前為止，主要受惠的產業就是太陽能、鋰和電池材料。

摩根大通首席中國股票策略師劉鳴鏑

AI發展明年仍由硬件主導 電力需求更關鍵

此外，在AI主題方面，該行認為明年仍將是硬件主導，例如現在的舞台中心仍然屬於GPU和芯片。

但劉鳴鏑指出，電力系統（ESS）會變得更為重要，因為興建數據中心需要電力支持，但在全國範圍內改造電網的成本過大，因此綜合資本開支分析，可再生能源等電池領域，明年或最為受惠，因為需求將會快速攀升。

料消費呈K型復甦 內房明年有企穩機會

最後該行預計，消費將呈現K型復甦，劉鳴鏑解釋稱，自今年8月以來，已經見到高端乃至超高端消費品的復甦，此外日常的必需消費品仍估值低於歷史平均水平，且營收趨於穩定，市場在某種程度上已經關注到，只是尚未從股價層面完全反映出來。

她進而提到，現在面臨的消費問題，在於信心尚未復甦，因為房價仍在走弱。但她明言，其實有信心明年可以出現內地樓市可能出現企穩，因為一線城市最核心的區域，例如深圳、上海、北京等部分區域，仍然存在購買限制，她比喻道，這些地方的房產就像美國的科技七雄，之於標普500指數，因此仍有需求存在限制，若果出現放寬，則相信房地產的實際銷售可以出現回升。

摩通指出，一線城市最核心的區域，仍然存在購買限制，如若放寬，有機會帶動銷售回升。（資料圖片）

仍存地緣潛在風險 本輪牛市投資者更成熟

至於潛在的風險，她則認為是中美關係的波動，以及假如外賣平台重新開始激烈競爭，致使指數的盈利增長放緩。她形容稱，如若2024年是春天，2025的大部分處於夏天的話，那麼2026年就會是類似於夏季的時期，在逐步進入秋天。

對比早先2015、2021年的牛市，她直言投資者已經更為成熟，不會因為所謂的概念股就入場交易，從今年10月開始出現的回調，就已經可以顯示出，市場在觀察盈利是否兌現了溢價。而從資金視角，在岸的資金有大量閒置，反而是離岸資金更為活躍，因為在岸資金在過去的虧損經驗中，已經有所意識熊市未必會虧錢，但牛市一旦入場，損失或更大。

劉鳴鏑認為，明年MSCI中國指數成分股的表現，會好過A股本身。（資料圖片）

內地刺激措施放緩 料MSCI中國指數跑贏A股本身

市場多有期待內地推出更多刺激政策，提振市場，劉鳴鏑則直言這種刺激在減弱，如俗話所說，欲速則不達。而根據早先救市措施，A股往往面對刺激措施，比H股有更快的反應，劉鳴鏑拆解指出，A股的投資者其實不喜歡大盤股，而更傾向於小盤股，在兩市中選擇關鍵還是視乎市場的價差。

她表示，一般而言H股的波動性更大，也更為便宜，所以在下跌行情中A股的表現較好，而在上漲的行情中H股表現較好，且目前A股的市盈率已經較高，因此含有H股成分股的MSCI中國指數，會跑贏A股本身。

她也補充稱，其實從居民投資信心的視角，中國是罕有可以做到令家庭負債佔據GDP的比重，從63%左右降低至60%左右的經濟體，當居民的負債減少，消費信心就有機會隨之穩定，在適當的時候就可以增加消費和投資。