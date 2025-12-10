聯儲局候任主席大熱　特朗普親信哈塞特﹕尚有大幅減息空間

美國聯儲局將於當地時間周三（10日）公布議息會議結果，目前市場人士普遍預測屆時當局將宣布再次減息0.25厘。作為總統特朗普親信兼接任聯儲局主席大熱人選﹑現時為白宮國家經濟主任的哈塞特，在聯儲局公布議息結果前夕指出，聯儲局尚有很大的減息空間。



據外電報道，當被問及若出任聯儲局主席，是否會推動特朗普期望的大幅減息時，哈塞特指出若數據顯示能這樣做，就如當前情況，認為利率尚有大幅下調空間。再被問減息空間多於0.25厘時，哈塞特直言﹕沒錯。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

至於當被問及如果執掌聯儲局，將忠於特朗普還是自己的獨立經濟判斷時，哈塞特表示會遵循自己的判斷，認為總統信任這一點。

批近年聯儲局政策選擇帶政治色彩

哈塞特再次批評聯儲局近年來的一些政策選擇，指責行動帶有政治色彩，認為主席一職最重要的職責是關注經濟數據，避免捲入政治。

2025年2月12日，美國華盛頓，圖為聯儲局主席鮑威爾在國會辦公大廈出席聽證會。（Getty）

與此同時，他表示自己與現時聯儲局主席鮑威爾的關係「非常牢固」，又表示「幾乎定期」與鮑威爾會面。而在特朗普第一任期內擔任經濟顧問委員會主席時，兩人每月都會見面。

特朗普據報即將對4名角逐聯儲局新主席候選人展開最後一輪面試，稱哈塞特仍是首要人選。