傳向美政府付逾10億美元　解決涉賄賂指控　中興﹕正與司法部溝通

據《路透》報道，中興（0763）可能向美國政府支付超過10億美元，甚至可能高達20億美元或以上，以結束多年來有關公司海外賄賂的指控。



受到消息拖累，中興今日（11日）股價明顯受壓，曾低見29元，跌幅達到8.3%，最新報29.12元，跌8%，成交額為8.24億元。

圖為於11月22日在中國北京舉行的世界5G展覽中展示的中興通訊標誌。（Reuters）

報道指，目前尚不清楚何時將達成協議，與美國的和解協議需要獲得中國政府批准。

報道指出中興通訊未有回應。而中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇則表示，對中興通訊事件的具體細節並不了解，但強調中國一貫要求中國企業在海外合法經營，遵守當地的法律。

公司於中午收市後發出公告，指出董事會已知悉近期新聞媒體針對本公司涉及美國《反海外腐敗法》合規性調查的報道，又指出正與美國司法部就有關事項進行溝通，並將通過法律等手段堅決維護自身權益。

中興表示，始終堅持全面強化合規體系建設，致力於建設行業領先的合規體系，反對一切形式的腐敗行為，對任何可能相關的個人持零容忍態度。

該公司指出目前生產經營一切正常。 同時提醒投資者，所有信息均以在其網站以及深圳證券交易所和聯交所網站上發佈的信息為准，請廣大投資者理性投資，注意風險。