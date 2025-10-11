美網上零售商下架數百萬中國違禁電子產品　含華為及中興通訊產品

據英國媒體報道，美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）主席10月10日（周五）表示，作為該機構打擊行動的一部分，美國各大線上零售網站已下架數百萬個中國違禁電子商品。



路透社引述聯邦通訊委員會主席卡爾（Brendan Carr）報道，被下架的電子商品包括在列入美國禁售設備清單上，亦包含未獲FCC授權的產品，其中包括由華為、海康威視、中興通訊和大華科技等公司生產的保安鏡頭及智能手錶。

2025年9月9日，美國華盛頓，聯邦通訊委員會 (FCC) 主席卡爾（Brendan Carr）出席由美國商會舉行的2025 年全球航空峰會上發表講話。（Reuters）

卡爾表示，因應聯邦通訊委員會的監管，美國各大公司正製定新的流程，以防止未來在其平台出現違禁商品。卡爾指：「我們將繼續努力。」

據報道，聯邦通訊委員會發布了一份新的國家安全通知，提醒各公司注意包括視像監控設備在內的違禁商品。卡爾表示，這些商品可能讓中國能夠「監視美國人、破壞通訊網絡，並以其他方式威脅美國國家安全」。

近年來，美國各機構針對中國科技公司採取了一系列行動，涵蓋電信、半導體、汽車以及其他引發國家安全疑慮的領域。這是阻止未經批准的中國電子產品進入美國市場的最新舉措。

聯邦通信委員會日前表示，計劃本月投票決定加強對被視為國家安全風險的中國公司生產的電信設備的限制，這是美國針對北京採取的一系列行動中的最新舉措。

此前，聯邦通信委員會已將華為、中興通訊、中國移動和中國電信等公司列入所謂的「禁售名單」（Covered List），禁止其授權美國企業進口或銷售這些公司的新設備。

2025年10月10日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮宣布降低藥品價格。（Reuters）

聯邦通信委員會將於10月28日投票，禁止授權在「禁售名單」上企業零件的設備，並授權該機構在特定情況下，禁止銷售之前已獲授權的禁售名單上企業的設備。