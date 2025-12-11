Labubu母公司泡泡瑪特曾升2%　委任LVMH大中華區總裁吳越為非執董

泡泡瑪特（9992）昨日公佈非執行董事何愚因其他工作安排而辭任，即日生效，並同日委任LVMH大中華區集團總裁吳越為非執行董事，泡泡瑪特（9992）曾升逾2%。



吳越為LVMH大中華區集團總裁

公告指出，69歲的吳越除了自2005年11月起擔任LVMH大中華區集團總裁之外，亦曾於2000年2月至2005年10月間，擔任索尼國際音樂娛樂集團亞洲區副總裁，負責其在中國業務，以及於1993年8月至2000年2月擔任LVMH集團旗下Parfums Christian Dior品牌的總經理及董事總經理，負責其在中國的業務。

公告又指，吳越的初始任期為3年，薪酬包括每年120萬港元的固定現金及180萬港元的股份激勵。市場認為，吳越今次加入，被視為泡泡瑪特與LVMH潛在合作的重要訊號，亦有指此舉將有助泡泡瑪特進一步拓展高端市場。

泡泡瑪特委任LVMH大中華區集團總裁吳越為非執董。 （POP MART官網）

大摩料提升泡泡瑪特吸引力

摩根士丹利稱董事會新增時尚界商業領袖料提升吸引力，強化了該行對公司能夠運用強大營銷與產品資源，提升Labubu吸引力的信心。

大摩指，市場對Labubu及泡泡瑪特增長的可持續性擔憂，但這一任命傳遞出不同的信號。泡泡瑪特與重量級商業領袖的不斷合作，凸顯其IP在時尚與娛樂界的高度認可。認為吳越加入泡泡瑪特董事會是以其個人身分進行。

大摩指，結合此前與Sony Pictures的合作消息，認為泡泡瑪特過去兩年的成功為其拓展新業務贏得了更多資源。鑒於吳越在LVMH大中華區長達20年的經驗，他可能在人才、高價值會員體系、推動泡泡瑪特進軍時尚珠寶領域等方面貢獻力量。