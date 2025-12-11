聯儲局減息｜金管局余偉文料Fed明年會再減息　P息走勢由港銀決定

美國聯儲局於周四（10日）凌晨公布議息會議結果，一如市場人士預期，宣布減息0.25厘。金管局總裁余偉文指出，減息對本港經濟及樓市產生正面作用，惟強調息口並非唯一一因素。他又預期明年聯儲局會再度減息，惟明言存有不確定性，同時亦需要留意聯儲局如何在實現控制通脹及降低失業率這兩個目標中，達到平衡風險。



余偉文指出息口回落，對對樓市及經濟有幫助，同時對降低借貸成本有正面作用。不過他指出，息口並非影響經濟增長的唯一一因素，又指出上季香港經濟增長達到3.8%，除了季內本港在出口及消費均有較強勁表現外，亦受到樓市穩定，以及資本市場表現理想影響，因為會對消費產生正面作用。

圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

被問及未來聯儲局息口走勢時，他預期當局明年會再次減息，可是息口走勢尚有不確定性。因為聯儲局是有兩大政策目標，分別是控制通脤及降低失業率，而兩個目標的貨幣政策取向是背馳，因此當局要平衡風險是有一定難度。他又指出從聯儲局最新公布的點陣圖顯示，眾FOMC委員想法有分歧，因此未來當局減息途徑存有不確定。

P息走勢由銀行決定

他進一步指出，在聯繫匯率制度下，香港利率走勢會隨美息走向。至於銀行存貸利率，以及最優惠利率水平，則受到銀行資金成本結構﹑拆息及本地資金供求等因素影響。不過早前有銀行宣布下調最優惠利率時，已指出本港存款利率已接近零水平，相信這會成本銀行考慮因素之一。

另一方面，大埔居屋屋苑宏福苑早前發生五級奪命大火。余偉文指出金管局與銀行業界已迅速推出兩輪﹑合共11項措施以協助災民，當中包括向災民提供暫緩接揭供款6個月安排，同時會繼續與業界及政府商討，以及留意會否再有新措施推出。他又指出有關災民居所的按揭問題是複雜，既與銀行業界﹑保險業界及法律界進行緊密討論，同時銀行業界提供的暫緩供款安排，可以提供空間，容許在往後時間處理有關問題。