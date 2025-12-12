萬科深陷500億美元債務危機　彭博︰監管機構不願出手救助

萬科（2202）債務危機持續，《彭博》引述消息指出，內地監管機構可能不願出手救助，並已開始制定計劃以控制事態發展。該股盤中暫報3.840元，升3.2%。



報道稱，銀行與基金經理正緊急評估這場可能成為中國史上最大規模企業重組之一的衝擊。萬科涉及超過500億美元的有息債務，其中包括海外貸款機構與債券投資者持有的逾70億美元。分析警告，若萬科問題惡化，將在中國經濟及金融體系引發連鎖反應，不僅造成銀行損失，也可能對已舉步維艱的房地產行業帶來更大壓力。

過去一個月，萬科宣布計劃推遲兌付兩筆國內債券，並放棄提前贖回另一筆債券的權利。（資料圖片）

萬科或處於資不抵債狀態

報道引述知情人士透露，此前中金公司受託評估萬科第三季度財務狀況時，已認定該公司處於資不抵債狀態。此外，監管機構在11月下旬已表明，不會出手救助這家陷入困境的開發商。

過去一個月，萬科宣布計劃推遲兌付兩筆國內債券，並放棄提前贖回另一筆債券的權利。該公司曾嘗試向國有銀行申請貸款但遭到拒絕；為獲得深鐵集團的貸款，還追加質押了更多資產。

在此財務困境加劇之時，萬科也失去了強有力的支持者。知情人士指出，深鐵集團前董事長辛傑曾表示將救助萬科，甚至考慮將其賬目併入這家國有軌道交通運營商。然而10月市場傳出其被有關部門帶走的消息，萬科隨後於10月13日公告，辛傑因個人原因辭去非執行董事及董事長職務，且不再擔任公司任何職位。

目前，萬科最大的希望並非獲得直接救助，而是爭取債務展期。截至周五，持有該公司20億元人民幣、12月15日到期債券的投資者，將投票決定是否給予萬科一年的還款寬限期。