金發局建議檢視同股不同權制度　招未有盈利IP企業來港上市

香港金融發展局今日發表題為《香港資本市場領航之路：超級聯繫人 - 數碼時代的全球資本樞紐》的概念報告，當中建議為跨國企業及知識產權密集型公司，提供更清晰准入及融資途徑；改善未有盈利，並以知識產權為核心的企業的上市安排，以及調整同股不同權上市制度，吸引更多創新企業來港。另外亦提出主動爭取具代表性的全球及區域行業領導企業來港轉板或採用雙重主要上市。



建議可考慮為市值細上市公司引入「莊家制」

金發局總監及主管（政策研究）董一岳表示，香港應優化上市機制，該「同股不同權」企業更容易上市。

此外，他認為，現時在港上市的公司中，每天只有50至150隻股份有較大的交投量，其餘2000多隻交投量均很少，故建議為這些市值細的上市公司引入流通量提供者的「莊家制」，一如現時窩輪、牛熊證及 ETF 般由莊家提供股份流通量，從而增加交投量。

籲擴大「互聯互通」

在擴展「互聯互通」機制方面，金發局建議進一步延伸至更多範圍，由股票及債券市場擴展至衍生工具、商品及另類資產。

至於「互聯互通」，金發局認為，擴大「互聯互通」，以及吸引更多A及H股在香港及內地上市除了有助擴闊產品範圍，也能為投資者給予更多選擇。

金發局主席洪丕正指出，香港的願景是致力創建一個開放互通的國際金融樞紐，推動資金在世界各地高效而無縫地流動。這意味著本港必須持續拓展資產類別的深度與廣度，推動發行人及投資者的國際化發展，強化多貨幣風險管理能力，並全面鞏固核心金融基礎設施。