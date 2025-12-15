滙豐延3年期及5年期定息按揭計劃截止日期　至明年4月底

滙豐銀行於今年8月推出的首三年及五年定息按揭計劃，息率均固定為2.73厘。該計劃原定於今年12月31日截止申請，滙豐銀行已將申請期延長至2026年4月30日，貸款須於2026年8月31日或之前提取。



經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，滙豐銀行的定息按揭計劃，自推出以來有一定捧場客，包括部分新造按揭買家及轉按業主。根據金管局住宅按揭統計，今年10月份定息按揭計劃的比例報3.7%，按月增加1.1%，創下35個月的新高。

料拆息將於2厘至3厘間上落

張顥曦表示，本港銀行體系總結餘維持約539億元，HIBOR回落空間相對有限，預計HIBOR明年初大致徘徊於2厘至3厘區間。以一般新造H按計劃H+1.3%計算，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。而現時最優惠利率（P）已回復至加息周期前的水平，理論上亦沒有再下調的空間。有意置業人士如想即時節省更多利息開支，可考慮滙豐銀行定息按揭計劃，該計劃的息率較一般新造P按及H按的3.25厘按息低出52點子。

以定息按揭每月可慳逾千元供款

假設貸款額500萬元、年期為30年，現時銀行普遍H按及P按計劃的息率為3.25厘，每月供款為21,760元；滙豐銀行推出的首三年及五年定按計劃，息率均固定為2.73厘，每月供款比銀行普遍H按及P按計劃，減少1,401元（6.4%）至20,359元。

張顥曦表示，滙豐銀行推出的定按計劃，不僅可即時節省更多利息支出，亦可鎖定指定年期的息率，避免日後因利率波動帶來的風險。相信此計劃能吸引部分非固定收入人士或長線投資（如收租）人士選用。此外，早年選用發展商高成數按揭的業主，亦可轉按至此計劃慳息。滙豐銀行延長了定息按揭計劃的申請期，預計定息按揭的選用比例仍有上升空間。