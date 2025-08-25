滙豐推新定息按揭計劃　減息0.45厘至2.73厘　分析籲毋須急決定

滙豐宣布推出全新定息按揭計劃，年利率低至2.73厘，相較今年2月推出定息計劃息率3.03厘至3.18厘，減最多0.45厘，相比目前以香港銀行同業拆息（HIBOR）計算的利率3.5厘也為低，有分析預計計劃將受到市場歡迎。客戶可選擇三年或五年定息計劃，讓他們在貸款初期更有效地管理財務預算。三年期定按計劃的罰息期為2年，五年期定按計劃的罰息期則為3年，其後息率將以P減1.75厘計算。



滙豐表示，按揭還款金額往往因每月的利率變化而有所調整，這種不確定性無疑增加了家庭財務規劃的壓力。今年五月初，利率曾一度下跌，但在過去一星期顯著回升，反映出利率市場的不穩定性。

1個月拆息連跌3日至2.7272厘

港元拆息今日普遍向下，當中與樓按相關的一個月拆息連跌3日，跌4.34點子至2.7272厘，是8月以來最低。以H+1.3厘計算，封頂息3.5厘。短線拆息方面，隔夜拆息跌10.44點子至2.66345厘，是8月18日後最低。1星期拆息升0.92點子至2.80964厘， 2星期拆息跌2.7點子至2.78262厘。

中長線拆息方面，3個月拆息跌4.79點子至2.78952厘， 6個月拆息跌0.71點子至2.97905厘， 2個月拆息跌3.91點子至3.08161厘，均為8月以來最低。

申請期為即日起至今年尾

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務存款及信貸業務主管麥信翎（Sidney Massunaga）指，當前經濟存在不確定性，穩健的財務安排對於實現客戶的長期目標至關重要。滙豐定息按揭計劃旨為客戶提供穩定且可預測的還款支出，即使在利率波動的環境下也能掌握財務預算。

滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉表示，客戶在提取按揭的初期，一般會有較大財政壓力。滙豐定息按揭計劃有望可幫助他們節省利息支出。以三年定息計劃（年利率 2.73厘）為例，若貸款金額為300萬元，還款期為20年，相比 HIBOR 計劃，客戶在定息期內可節省超過66,000元的按揭利息。除此之外，透過滙豐全新網上按揭申請平台，客戶可享受最便捷的申請流程，同時獲得專業團隊的支援。

全新定息按揭計劃的申請期為2025年8月25日至12月31日，並需於2026年4月底前完成貸款提取。成功申請的客戶更可享有現金回贈。定息期結束後，按揭計劃的年利率將自動轉為全期P-1.75%的浮動利率計算。

中原王美鳳：預料是次新定按計劃可較受歡迎

中原按揭董事總經理王美鳳表示，大型銀行再次推出全新定息按揭及進一步優化息率及優惠，有關計劃之首三年或首五年之定息率為2.73厘，低於現時H按息3.5厘（基於拆息回升，近日H按息已回升至封頂息水平），幅度達0.77厘，月供減少近一成。而年內減息在即，但預期P減幅僅尚餘0.25厘便完成減P周期，H按息屆時將解至3.25厘，仍高於是次推出之定息率2.73%，故此是次新推出的定息率低於現時市場H按封頂息3.5厘以及預期年內降至之3.25%水平，加上定按客戶亦照可享有現金回贈優惠，並跟隨市場H按提供短至兩年較具彈性之罰息期，而定息期後之按息與現有市場按息水平一致（P-1.75厘； P﹕5.25厘），預料是次新定按計劃可較受歡迎。

王美鳳指出，預期今年當港P完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落將視乎拆息回落幅度。按照屆時實際按息3.25厘及現時H按封頂息率水平，1個月拆息需跌至低於1.95厘，按息方可跌穿封頂息率而再進一步下降，而以是次最新定按計劃（定息2.73厘）及市場H按（H+1.3厘）對比，若1個月拆息並未跌至低於1.43厘水平，是次定息率2.73厘，仍會低於市場一般H按息水平。今天計1個月拆息2.73厘，除非資金流向再次出現較大變化，例如5月份期間資金曾大量流入推高銀行體系，否則港美息差一般不會太闊，故此H按在一段時間仍需以P為基準之封頂息率計算。

王美鳳續指，是次銀行推出鎖定三年或五年2.73厘定息按揭，有利借款人在現階段及往後三至五年便鎖定低於現時市場按息之低息按揭，按息即時較現時降低0.77厘，除了可預先享有減息效果、降低每月供款額，減輕供款負擔之外，更可讓借款人在定息期內維持供款額不變之穩定性，有利制定預算及進行精確財務規劃。

而對於銀行方面，推出定按計劃有利於管理穩定的利息水平，加上有關計劃具有吸引力有利吸納較長線選用三年或五年定息期之按揭用家，亦有利銀行評估預期利息收入，並對預期增加穩定性。

王美鳳指出，是次大型銀行進一步優化全新低息定按計劃反映銀行對今年按市及樓市持正面積極取態，以及對置業人士的正面支持，為買家增添低息定按有利先享減息效果及管理供款預算的按揭計劃，相信有利提升買家入市信心。

經絡曹德明：港銀或下月跟隨聯儲局下調最優惠利率P

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次滙豐銀行推出的定息按揭計劃具吸引力，市民有更多選擇，有助樓按市場穩定發展。而該定按計劃比現時一般新造H按及P按計劃按息3.5厘低77點子。另外，現時香港按揭證券有限公司推出的10年、15年及20年期定按計劃息率分別為4.24厘、4.39厘及4.54厘，息率亦較滙豐定按計劃高。

假設貸款額500萬元、年期為30年，現時銀行普遍最低按揭計劃為3.5厘，每月供款為22,452元；滙豐銀行推出的首三年及五年定按計劃，息率均固定為2.73厘，每月供款比銀行普遍按揭計劃減少2,093元（9.3%）至20,359元。

曹德明表示，聯儲局暗示下月減息，香港銀行或跟隨下調最優惠利率（P），但料減息幅度不大。滙豐銀行推出的定按計劃仍具吸引力且相對較穩定，用家除可即時慳取更多利息開支，亦可鎖定指定年期的息率。而選擇愈長年期，愈可避免日後遇上利率波動的風險，相信將會吸引到部分非固定收入人士，或長線投資（收租）人士選用。另外早年選用發展商高成數按揭的業主，亦可轉按至此計劃慳息。

根據金管局住宅按揭統計，六月份H按選用比例報94.7%，P按的使用比例報1.7%，定息按揭計劃比例報0.1%。曹德明表示，相信滙豐銀行定按計劃將會吸引部分新造按揭及轉按客戶選用，料定按選用比例將有上升空間。

星之谷莊錦輝。

星之谷莊錦輝：建議業主毋須急於做決定

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，近期拆息回升，令部分業主供樓要再次供封頂息，想選用較低息的定息計劃可以理解，惟該計劃不設按揭儲蓄掛勾戶口，建議業主毋須急於做決定。

他指出，與目前封頂息3.5厘相比，最新定息計劃的息口低0.77厘，以每100萬元貸款額、30年還款期計算，選擇定息計劃每月供款額會即時減少約418元，而且無論3年或5年的定息計劃，息口同樣設於2.73厘，採用較短年期可保持按揭靈活性。

不過莊錦輝提醒，大行推定息計劃一向對息口有指標性作用，例如今年2月定息計劃推出，息率3.03厘，惟3個月後港銀拆息急跌至1厘水平，令H按實際供樓利率低於定息。雖然目前新造H按利率重上封頂息，但預期美國9月減息，港銀有條件跟隨減最優惠利率。屆時一旦拆息低過1.43厘，或者最優惠利率低過4.48厘，定息計劃就會失去慳息優勢。若申請按揭時間尚算充裕，不妨再行觀望，以把握最佳時機。