港交所推科技100指數　原因何在？｜伍禮賢

香港交易所上周推出全新的科技100指數，引起市場不少關注。回顧近年，自從恒生科技指數在2020年面世以來，投資者對本港科技股的投資熱情不減。那麼為何港交所現時再推出新的科技100指數？未來投資前景如何？



科技100指數涉六大領域

首先，投資者不妨先了解科技100指數的投資方向。有別於科指，科技100指數是專注於涵蓋六大科技領域的行業或企業，包括人工智能、生物科技及醫藥、電動車及智能駕駛、資訊科技、互聯網以及機器人。換言之，與科指將不同行業涉及科技元素的股份納入指數成分股有所不同，科技100指數只集中在上述所提的六大領域，其他領域的科技股或未必具備納入科技100指數的條件，這是選股範圍的區別。

其次，顧名思義，科技100指數的成分股有100隻，而科指的成分股數目有30隻。也就是說，科技100指數雖然行業集中度更高（限制在六大領域），但個股的分散度卻更高，因此在行業與個股的影響力之間取得平衡。此外，科技100指數與科指還有一個不同點在於，科指每次成分股調整，單一成分股的比重上限為8%，而科技100指數單一成分股的比重上限為12%。因此可以預期，大型科技企業，例如騰訊（0700）、阿里（9988）等股價變動，對科技100指數所帶來的影響力或更為明顯。

料科技行業獲國策支持

最後，為何港交所現時推出科技100指數？筆者認為，這與過去一年，投資者對包括人工智能、生物科技及醫藥、電動車及智能駕駛、資訊科技、互聯網以及機器人等六大領域的投資熱情持續升溫有關。事實上，今年以來這個行業，在股份股價表現上，不乏大牛股出現，而且不少企業現時正處於業績的高速增長期。另一方面，國策的支持也是一個重要因素，相關政策包括「人工智能+製造業」、「醫藥出海」、「智能製造」等等。預期2026年，作為「十五五」規劃的第一個年份，行業將繼續受到國策所扶持。因此，筆者認為這個產業的投資前景較為廣闊，投資者亦不妨利用科技100指數的推出，留意相關的投資機會。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。