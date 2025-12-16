Strategy再大手增持Bitcoin　上周掃入逾萬枚　涉資9.8億美元

Bitcoin（比特幣）近期走勢反覆向下，並且多次跌穿9萬美元關口，不過卻無阻礙美國上市公司Strategy，再次增持Bitcoin。該公司於上周斥近10億美元增持Bitcoin，為今年7月以來最大手增持。



根據Strategy周一（15日）提交的監管文件，該公司在12月8日至12月14日期間購買價值約9.8億美元的Bitcoin。這是該公司自今年7月以來單周規模最大的Bitcoin購買行動，也是自1月以來，首次連續兩周在帳面上新增超過1萬枚Bitcoin。

此次增持主要資金來自Strategy通過以市價發行的方式出售Class A普通股所得款項。同時，該公司也出售了四類永久優先股中的三類，為本輪購買Bitcoin提供資金。

Bitcoin最新跌4%

據Coindesk最新數據顯示，Bitcoin報86,218.6美元，跌3.99%。

除卻Srategy外，有科技股女股神之稱的Cathie Wood旗下的ARK Invest，亦有在市場購入多隻加密貨幣股。ARK Invest於周一斥資5,900萬美元，購入Coinbase﹑Circle及Bitmine。

日前Cathie Wood表示，加密貨幣或已見底。

Cathie Wood對科技股的信仰堅定，她早年買入創新科技股，並獲得豐厚回報。

此外由策略師Tom Lee 掌舵的BitMine繼續增持以太幣。BitMine周一披露，上周買入102,259個以太幣，涉資3.2億美元，繼續向儲備以太幣總供應量5%進發。

Ethereum，以太幣（Reuters）

BitMine披露，目前持有3,967,210個以太幣，佔總流通量逾3.2%，價值接近125億美元，平均購買成本為每個3,074美元。Tom Lee 表示，BitMine 繼續看到以太幣結構性利好因素，2025 年美國監管及立法變化，以及更強有力機構參與是推動以太幣發展的因素。

他又說，過去一周加密貨幣價格趨於穩定，這進一步證明復甦正在進行中。「這些進展增強了我們對加密貨幣未來前景的信心」。