東亞料Fed明年減息3至4次　港樓錄高單位數升幅　恒指目標30800點

市場關注美國聯儲局主席人選及減息步伐，東亞銀行首席經濟師卓亮表示，由於美國勞動市場表現有所減弱，通脹預期大致穩定，聯儲局將繼續探取寬鬆貨幣政策。目前聯邦基金利率目標上限扣除通脹後，仍處於實際正利率水平，預計明年有機會減息3至4次，共75至100基點。



港元拆息仍有下行空間

港息方面，他指出，目前港元最優惠利率已跌至低位，預料不會再跟隨美聯儲減息而下調，但港元拆息仍有下行空間。

卓亮指出，目前港元最優惠利率已跌至低位，不會再跟隨美聯儲減息而下調。(顧慧宇攝)

本港樓市方面，由於預計美國聯儲局繼續減息步伐，料對本港樓市帶來支持，有望推動私人住宅價格進一步回升，預計明年私人住宅樓價有機會錄得高單位數增幅。而商業房地產表現則仍分化，預計明年香港樓市仍主要由私人住宅樓市帶動。

東亞銀行預料明年香港樓價錄高單位升幅。（資料圖片）

整體本港經濟方面，他預計，失業率上升壓力將持續舒緩，而明年GDP增長料達2.5至3%。本港零售銷售貨值5月開始持續擴張，私人消費由第二季開始扭轉跌勢，消費者信心改善，香港經濟增長也漸趨全面。

內地明年GDP增幅為4.8%

內地經濟方面，雖然近日公佈的經濟數據未如市場預期，但預計明年政府將繼續實施積極的財政政策，及適度寬鬆的貨幣政策，預計政策利率全年下調10至20基點，存款準備金或下調50基點。明年預計官方經濟增長目標，有機會維持在5%左右，而東亞預計為4.8%。

投資市場方面，東亞銀行投資策略師吳永強表示，觀望明年內地政策走向，給予恒指目標價30800點，相當於市盈率12.8倍。距離目前水平仍有逾20%升幅，認為目前屬於不錯時機去部署入市。而傳統的股債投資六四比率，其實也可以適當提升股票配置。

關注人工智能、新興工業及服務消費三大板塊

吳永強進一步表示，會關注港股三大板塊，包括人工智能（芯片、雲平台、網絡設備），新興工業（智能駕駛、人形機械人、核能及氫能設備、儲能設備），服務消費（旅遊、線上娛樂、線上醫療）。

美股方面，該行給予標普500指數目標價7500點，相當於市盈率23.8倍。對於目前市場擔憂的AI投資泡沫，吳永強認為，短期內並不存在爆破風險，因相關投資佔美國經濟比率，仍遠低於歷史上其他大型投資計劃。

不過，預計AI投資焦點將由單純留意投資開支，轉為能否對營收或現有業務帶來幫助。黃金價格方面，明年首季升幅或放緩，但中長線仍具潛力。