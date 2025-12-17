HASHKEY首掛股價潛水　每手賬面蝕4元｜新股IPO

虛擬資產交易平台Hashkey Exchange母公司HASHKEY HOLDGS（3887）今日（17日）掛牌，開市報6.7元，較招股定價6.68元高出0.02元或0.3%，以每手400股計算，不計手續費，賬面賺8元。

其後走勢轉跌，最終以6.67元收市，較招股價低0.01元或0.2%，每手賬面蝕4元。



董事長﹕在市場高增長階段 盈利非公司最核心經營指標

集團董事長首席執行官肖風在上市儀式後表示，未來一段時間公司更多在投入期，市場還在高速增長的階段，盈利不是公司最核心的經營指標。

他解釋，關鍵是公司是否有足夠多現金支撐長期發展，尤其是未來2至3年時間關鍵時期要保持有足夠投入，否則會錯失行業高速發展的關鍵時間，此為目前並沒有謀求盈利的重要原因。

人行已定性穩定幣為非法虛擬貨幣，對此肖風表示，「堅守一國之本，善用兩制之利」，非常理解及同意內地做法，因內地確實發生非常多利用穩定幣的概念作詐騙及傳銷的案件，這是需要打擊的，否則受騙的群眾愈來愈多。但他稱，這些穩定幣的概念與香港穩定幣法案沒有任何關係，香港繼續在推行自己數字資產政策，HashKey也得益於港府的大力推動。

獲超購392倍

另一方面，HASHKEY HOLDGS於周二（16日）公布認購情況及分派結果。其公開發售部份獲8.86萬份申請，受理為2.98萬份，超購392.71倍，一手中籤率為10%，認購250手（10萬股）穩中一手。

至於以「頭鎚飛」形式認購的投資者，可獲分派30手（1.2萬股）。國際發售部份則獲超購4.46倍。