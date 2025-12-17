長和賣碼頭｜美媒﹕交易陷膠著　中方要求中遠獲買家財團控制權

長和（0001）出售包括巴拿馬運河兩端港口等43個港口業務的交易，再傳出新消息。據《華爾街日報》引述消息人士報道，中國政府除要求中國遠洋海運集團加入貝萊德牽頭的BlackRock-TiL財團外，更要求必須獲得控股權。



報道引述知情人士指出，中方起初要求中遠以「平等合夥人」身分加入交易，但近期已提高條件，要求中遠取得多數股權，並擁有港口營運的否決權。中國方面已明確表態，若中遠未被納入且未取得控股地位，將動用監管手段阻止交易。

不過，貝萊德與合作夥伴TIL僅願意考慮讓中遠以對等持股參與，對於交出控制權的要求則無法接受。同時，一名白宮官員強調，美國總統特朗普已明確表示，中國控制巴拿馬運河相關設施是不可接受的，不僅違反美巴條約，也危及美國的國家與經濟安全。

長和與中遠集團均未有就此作出回應，地中海航運和貝萊德則不予置評。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

「消息人士」﹕交易已陷僵局

報道引述「消息人士」稱，目前交易已陷入僵局，並指中國打算將港口控制權作為中美更廣泛的貿易談判的判籌碼。

長和在今年3月宣布，計劃向貝萊德旗下GIP及意大利航運公司MSC旗下的TIL等合組的財團，出售包括巴馬拿運河兩端碼頭等海外碼頭業務，其後在今年7月，計劃邀請中資企業加入買家財團，冀交易獲監管機構批准。

早前《彭博》引述消息人士指出，有關計劃已陷入停滯，談判代表正努力處理阻礙達成協議的一系列問題。

知情人士透露，盡管談判仍在進行，但收購財團結構等不確定因素，任何潛在交易達成時間尚未明朗；又指出由於各方在影響力及策略上的分歧，而談判已進行數個月，目前未見盡頭。

知情人士又指出，未解決的問題包括中國遠洋海運集團扮演的角色，該公司一直洽談加入買家財團。