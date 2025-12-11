長和賣碼頭｜彭博﹕買家財團結構等因素 致交易陷停滯
撰文：張偉倫
出版：更新：
長和（0001）在今年3月宣布，計劃向貝萊德旗下GIP及意大利航運公司MSC旗下的TIL等合組的財團，出售包括巴馬拿運河兩端碼頭等海外碼頭業務，其後在今年7月，計劃邀請中資企業加入買家財團，冀交易獲監管機構批准。據《彭博》引述消息人士指出，有關計劃已陷入停滯，談判代表正努力處理阻礙達成協議的一系列問題。
知情人士透露，盡管談判仍在進行，但收購財團結構等不確定因素，任何潛在交易達成時間尚未明朗；又指出由於各方在影響力及策略上的分歧，而談判已進行數個月，目前未見盡頭。
知情人士又指出，未解決的問題包括中國遠洋海運集團扮演的角色，該公司一直洽談加入買家財團。
報道指出，長和、TIL和中遠集團發言人均未回應置評請求。貝萊德集團代表拒絕置評。
長和在今年7月時指出，為使交易能夠獲得所有相關監管機構和部門的批准，財團的成員以及交易架構將需要進行變更。集團打算預留充分的時間進行相關討論，以達成新安排。
強調交易需獲監管機構和部門批准
長和續稱，已多次聲明，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，公司將不會進行任何交易。
長和補充，由於無法確定就新安排的討論是否能達成完滿結論，故公司呼籲投資者於買賣其公司證券時務請審慎行事。 任何進一步公告將根據上市規則的規定刊發。
