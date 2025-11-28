長和賣碼頭｜路透﹕西班牙碼頭分部　或面臨歐盟反壟斷機構調查

長和（0001）在今年3月初時宣布，向由貝萊德及意大利航運公司MSC組成的財團，出外包括巴拿馬等海外碼頭業務80%權益，其後在今年7月底時指出，雖然獨家磋商期已屆滿，仍與買家進行磋商，以及有意邀請中資投資買家財團。相關交易有最新消息，據《路透》引述消息報道，歐盟反壟斷監管機構將對買家財團收購長和全球港口業務大部分權益的西班牙部分展開調查。



《路透》稱，歐盟委員會的調查可能使監管機構要求貝萊德和MSC作出讓步以批准交易。

長和在今年3月底時，宣布向買家財團出售海外碼頭業務權益。至今年7月底時，雙方於獨家磋商期屆滿後仍在磋商，並擬引入內地投資者。當時長和指出，為使交易能夠獲得所有相關監管機構和部門的批准，財團的成員以及交易架構將需要進行變更。集團打算預留充分的時間進行相關討論，以達成新安排。

強調交易需獲監管機構和部門批准

長和續稱，已多次聲明，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，公司將不會進行任何交易。

長和補充，由於無法確定就新安排的討論是否能達成完滿結論，故公司呼籲投資者於買賣其公司證券時務請審慎行事。 任何進一步公告將根據上市規則的規定刊發。