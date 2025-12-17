彭博﹕大華銀行港分行逾4成貸款涉地產業　與金管局商討貸款結構

香港商業房地產市道多年來在低位俳徊，銀行因為向持有商業物業的發展商及個人業主提供貸款，而面臨資產質素壓力。《彭博》報道，多年來，大華銀行為海外房地產項目提供融資，其中包括香港的山景豪宅，以及購物中心等，同時也向中國開發商提供貸款。截至6月底，其香港分行超過40%的貸款與房地產相關，這一集中度高於部分香港其他銀行。



今年，大華銀行不得不處理數宗借款人難以再融資或違約的交易，並減少其在大中華區的整體風險敞口。

11月初就商業地產貸款撥備逾6億坡元

11月初，大華銀行計提6.15億新加坡元（4.76億美元）的商業地產貸款一般撥備，以應對未來可能出現的不良貸款，今年前9個月的信貸及其他損失撥備總額升至19億新加坡元。該行表示，鑒於大中華區和美國持續存在的「行業特定不利因素」，此舉是出於積極主動的考慮。

報道指出根據監管備案文件，截至2025年6月，大華銀行香港分行的房地產開發及房地產投資貸款總額超過692億元（89億美元），這些貸款佔該分行向客戶發放的總貸款和墊款的43%。

大中華區客戶不良貸款率3.1%

大華銀行最新公告顯示，截至9月該集團在大中華區的客戶貸款總額為480億新加坡元，不良貸款率為3.1%，高於一年前的2%。截至9月，該集團的整體不良貸款率為1.6%。

報道亦指出，香港金融管理局也在關注著銀行對房地產行業的敞口。因涉及非公開信息要求匿名的知情人士透露，大華銀行已與金管局討論過其貸款結構及多元化投資組合問題。

報道引述香港金融管理局發言人表示不就個別銀行的事務發表評論，並強調一直要求銀行審慎管理信貸風險。

報道引述知情人士稱，大華銀行對部分過去一年到期的香港和中國內地房地產貸款暫緩要求償還，而是與客戶協商重新談判貸款條款並將債務展期。

稱盡力助客戶渡短期難關

報道引述大華銀行發言人表示﹕「大華銀行致力於在經濟周期的起伏中為客戶提供支持，我們以長期視角看待銀行關係，並與面臨挑戰的客戶緊密且建設性地合作，在保障利益相關方權益的同時，提供適當解決方案。」

發言人又表示﹕「大華銀行儘最大努力幫助客戶渡過短期難關，同時確保銀行審慎的信貸原則不受影響」。她補充道，大華銀行「嚴格遵守信貸標準和原則，完全符合監管要求」。