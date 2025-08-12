北角和富商場業主突爆違約　債權銀行或接管　年初曾招標惟無聲氣

前稱和富薈的北角和富（WORFU）商場，因為業主違約，債權銀行據報正考慮為該項目任命接管人。



《彭博》引述知情人士透露，在施羅德資本和Chelsfield亞洲基金支持的一家公司貸款違約之後，銀行債權人正考慮扣押與貸款相關的香港一處購物中心。

知情人士表示，債權人正考慮為和富（WORFU）商場任命接管人。因談論未公開事項，知情人士要求匿名。商場位於香港北角區，以前稱作和富薈（Provident Square）。

商場業主出現違約

知情人士補充說，這個購物中心被用作約15億元（1.9億美元）貸款的的抵押品，由施羅德資本和Chelsfield Asia Fund 1等公司組成的財團擁有的一家合資企業今年早些時候貸款違約。大華銀行是這筆貸款的主要貸款銀行。

施羅德的發言人表示，公司正與各銀行就如何管理這些資產進行討論，以期實現最佳結果。Chelsfield Asia不予評論。大華銀行未回應尋求評論的請求。

年初招標估價低買入價20%

和富WORFU在2025年初時曾招標放售，當時物業估值為16億元。該物業總樓面面積約21萬平方呎，主要分為地庫、地下及高層地下三部分，合共98間商舖。業主為外資基金Chelsfield Asia及Schroders，曾於2021年期間投資2.5億元全面裝修及翻新整個商場。

翻查資料，「和富WORFU」上手業主為置富產業信託（0778），早於2017年作價20億元，轉手至現業主外資基金。換言之，該物業年初估值已較2017年買入價低4億元或20%。