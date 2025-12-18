大疆教父任非執董　卧安機器人今起招股　入場費約8182元｜新股

獲「大疆教父」李澤湘入股兼出任非執行董事的臥安機器人（6600），今日（18日）起至下周二（23日）中午招股，每手100股，招股價介乎63元至81元，入場費為8,181.69元。



卧安入場費要幾多錢？

卧安發售2,222.23萬股H股，香港公開發售佔10%，其餘為國際配售，集資最多18億元。

該公司計劃將所得款項淨額中，66.5%將用於持續提升研發能力；19.8%將用於擴大銷售渠道及地區覆蓋及提升品牌的全球知名度；3.8%將用於償還定期貸款；10%將用作一般營運資金及公司用途。

該股預期12月30日掛牌買賣。國泰海通及華泰國際為聯席保薦人。

卧安旗下有邊個品牌？

臥安於2015年成立，透過SwitchBot品牌，銷售42個產品、共7種品類。2017年，公司推出智能電掣開關裝置「SwitchBot Bot」，2020年推出智能窗簾裝置「SwitchBot Curtain」，並在2022年、2023年分別推出智能門鎖「SwitchBot Lock」和掃地機械人「SwitchBot S10」。

該公司今年上半年賺2,790萬元（人民幣，下同），去年同期虧損1,364萬元；收入按年多34%至3.96億元。