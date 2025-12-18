彭博﹕泡泡瑪特於黑色星期五表現失色　成中國版迪士尼夢受衝擊

《彭博》報道，泡泡瑪特（9992）受累令人失望的美國「黑色星期五」（Black Friday）表現、二手市場需求降溫，使人再次將泡泡瑪特的Labubu與豆豆娃（Beanie Babies）「崩盤」相提並論，打擊泡泡瑪特成為中國版迪士尼或Sanrio的希望。



報道指，根據另類數據收集和分析公司YipitData，本季度截至12月6日，泡泡瑪特在北美地區的收入增速放緩至424%，較第三季度下降一半多。

泡泡瑪特（Pop Mart）創始人王寧。（人民日報）

Labubu二手市場降溫

二手市場亦出現降溫迹象。Labubu雖然仍主導美國交易平台StockX 上的收藏品市場，但曾經價格翻倍甚至三倍的商品，如今成交價往往低於零售價。

Big Into Energy系列的雪葩色Labubu，售價約為110美元，而其零售價為168美元，遠低於巔峰時的近400美元。至於稀有版仍能帶來溢價，最近一款以105美元的價格售出，幾乎是其零售價的四倍。

出生在香港的藝術家龍家昇（Kasing Lung）於2015年創造了系列故事The Monsters，2019年他與泡泡瑪特簽約合作，推出The Monsters盲盒公仔。其中長相古靈精怪的Labubu大受歡迎。（Instagram/ kasinglung）

至於內地二手市場報價亦下跌，釋出收藏品周期的早期預警信號，使擔憂加劇。12月初，在美國高頻追蹤指標顯示假期銷售不及預期後，投資者的緊張情緒推動泡泡瑪特股價大跌。

根據標普全球的數據顯示，泡泡瑪特股票看跌押注自11月以來增長了兩倍，規模達2023年8月以來最大。

初代Labubu 131厘米的巨型公仔。（微博圖片）

市場非常關注泡泡瑪特的短線業績，據分析師指最大的問題是如果無法在年底前保持非常高增速，質疑在高基數情況下明年還能實現增長。

Financiere de L’Echiquier的亞洲股票主管Kevin Net表示，市場情緒顯然已變得非常負面，會等一等再重新參與，「9月下旬時估值已然沒有那麼高了，但未來每股盈利仍畫上了大問號」。

泡泡瑪特發言人拒絕就股票走勢和「黑色星期五」（Black Friday）銷售情況置評，但表示公司目前在美國有60家門店和100個自助售賣機，並預計明年數量將翻一番。

泡泡瑪特最新報189.1元，跌3.4%，成交額為6.41億元。