港交所就港股每手股數進行諮詢　長遠目標是統一為每手1股

香港交易所（0388）今天（18日）就調整港股每手股數刊發諮詢文件，當中建議八種每手股數予發行人選擇，包括每手1股或每手10,000股；同時亦增設每手上限價值為5萬元的指引。諮詢為期12周，將於2026年3月12日結束。



設每手價值上限冀降散戶入場門檻

港交所證券產品發展主管羅博仁（Brian Roberts）表示，無跡象每手股數與市場交易量有直接關係，但由於內地股市統一每手100股，標準化每手股數能有助南向投資者簡化交易。隨著未來進一步簡化，將有利內地等其他市場參與者更易適應港股市場。至於建議引入每手價值指引上限，目的亦為降低零售投資者入場門檻，增強市場流動性。

諮詢文件指出，建議框架有助實現更長遠目標，可能推動市場在條件允許情況下逐漸統一每手股數。羅博仁說，要統一每手股數，前題是市場交易成本結構及股價分布需要改變。他又指出港交所的終極目標是統一為每手1股。

掛牌股份中56%股價低於1元

他指出，現時本港證券市場中有56%股價低於1元，比例較其他市場高。包括「仙股」等細價股亦需遵守最終落實的每手股數規定，認為建議框架已考慮到港股股價分布，相信能適用於任何股價水平的證券。

羅博仁又提到，近年港交所已取消最低交易費，改為按比例收費，但其他交易成本仍存在最低固定收費，包括佣金及稅款。他關注貿然統一每手股數可能導致負值交易，即交易成本高於交易價值。他相信，現行建議具備一定靈活性，未來亦可按市場情況，進一步簡化每手股數。