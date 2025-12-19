宏福苑火災｜保險賠付額逾2.57億　保監局：持續優化業界支援措施

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成大批居民傷亡。根據保險業監管局最新數據，保險公司作出的賠付金額超過2.57億元。包括人壽保險方面，涉及理賠個案的17間保險公司，149宗個案當中的109宗，賠付金額約4,150萬元；另外40宗仍在處理，賠付金額估計約1,180萬元。保監局行政總監張雲正說，保監局將持續優化業界支援措施，主動接觸災民及其家屬，以協助他們渡過難關。



宏福苑上月底發生五級火，逾百人身亡，過千戶家庭流離失所。（資料圖片）

保監局表示，大埔宏福苑火災發生後的三星期以來，局方積極協調業界調配資源，為受影響人士提供適切的協助。人壽保險方面，宏福苑住戶共持有由36間保險公司發出約10,660張保單，主要為終身人壽、年金/儲蓄及醫療/危疾保單，其中17間涉及理賠個案。該些保險公司已成功聯絡相關保單持有人或受益人，共涉及149宗個案，當中109宗賠付金額約4,150萬元；另外40宗仍在處理中，賠付金額估計約1,180萬元。

保監局（資料圖片）

一般保險方面，宏福苑住戶共持有由35間保險公司發出約1,800張保單，主要為家居、醫療及個人意外保單，其中34間涉及理賠個案。該些公司已成功聯絡相關保單持有人或申索人，共涉及1,038宗理賠個案，賠付金額約2.04億元。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲女士表示，保險公司在極短時間內特事特辦，向災民發放了2億5千多萬的賠償，彰顯保險在危難時發揮的重要作用。