大行看淡日圓　料明年兌1美元下試160　政府干預難改弱勢

【日圓/日元】日本央行於上周五（19日）再次加息，將利率提高至0.75厘，為自1995年以來新高，不過對日圓匯價未見太大幫助，近日兌1美元於156至157之間徘徊。



2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

摩根大通與法國巴黎銀行等機構的策略師預計，受美日息差及負實際利率驅動，預料日圓匯率到2026年底將走軟至160甚至更低。儘管日本央行在加息，但由於市場已消化其他地區的更高利率，加之日圓基本面疲軟，明年周期性力量可能進一步不利日圓。

雖然日圓目前已接近此前觸發干預的水平，官方干預風險重回視野，但僅憑干預手段恐難扭轉日圓的貶值趨勢。

圖為2024年3月，國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

巴克萊料日央行明年加息兩次

此外巴克萊FICC Research的兩名成員在一份研究報告中表示，日本央行可能會在2026年7月和12月加息。這些成員表示，這種前景是基於日本的「春季薪資談判週期」。

成員們表示，日本央行最近的加息再次表明，在年度春季談判中決定的加薪不僅是日本央行「工資-物價週期」敘事的起點，也是與日本政府就加息問題最有力的談判籌碼。成員們補充說，日本央行還必須對日圓再次貶值的風險給予應有的關注，就像它迄今所做的那樣。