日圓匯價續偏軟　港元報5.01　懶理日央行行長暗示擬月內加息

日本央行將於本月中旬議息，市場人士預期屆時當局有望加息，不過仍押注日圓將繼續走弱。美國銀行、野村和加拿大皇家資本市場的交易員表示，投資者的倉位反映了這種押注。



花旗﹕日美息差仍在

花旗集團針對日圓的「痛苦指數」仍深陷負值區間，顯示市場對日元的負面情緒持續存在。即便在日本央行行長植田和男暗示利率可能很快上調、且日本央行據悉準備在經濟或金融市場未受到重大衝擊的情況下在12月加息，投資者依然堅持看淡日圓原因在於，即使日本央行採取行動，日本的收益率仍預計大幅低於美國，這對美元更為有利。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

美銀﹕植田和男鷹派言論未令市場情緒實質改變

美國銀行亞太區G-10貨幣交易主管伊萬·斯塔梅諾維奇表示：「倉位仍傾向於押注美元兑日圓在年底前繼續走高，除非日本央行帶來真正的意外，否則這種趨勢不會改變。」他補充說，植田的鷹派言論引發了關於這一貨幣對的討論，但市場情緒並未出現實質性轉變。

於今日（8日）亞洲交易時段，每百日圓兌港元兌5.01815；每美元兌日圓報155.11。