銀價大坐過山車 破頂倒跌再回升 專家﹕白銀陷結構性供需失衡
撰文：張偉倫
出版：更新：
貴金屬價格於今日（29日）亞洲交易時段走勢極為波動，其中現貨銀價每盎司曾高見83.987美元，升幅達6%，再創歷史新高，一度掉頭向下，跌2.36%，最新報79.8美元，並促使白銀整體市值達到4.49萬億美元，為全球第三大資產。紐約期銀最新墦報80.38美元，升4.12%。
金價方面，紐約期金最新報4,540.2美元，跌0.27%，現貨金最新報4,514.29美元，跌0.42%。
白金價格挫半成
其他貴金屬價格方面，白金每盎司最新報2,438.11美元，跌0.88%；鉑金每盎司最新報1,820.72美元，跌6.22%。紐約期銅每磅最新報590.8美元，升1.17%。
對於近期銀價走勢，IG澳大利亞市場分析師Tony Sycamore表示﹕「毫無疑問：我們正在目睹一場世代罕見的白銀泡沫」。
白銀的快速上漲是貴金屬長達一年漲勢的縮影，由央行大量購買、資金流入ETF以及美聯儲連續三次降息推動，交易員押注2026年將會有更多降息。白銀之所以跑贏黃金，有多重原因。首先，白銀市場更「薄」，庫存更緊張，流動性也更容易迅速枯竭；倫敦黃金市場擁有約7,000億美元的可出借金條作為流動性緩衝，而白銀沒有類似儲備。
Tony Sycamore表示：「近期的主導因素是白銀嚴重的結構性供需失衡，引發市場對實物白銀的搶購。買家現在為立即交割支付的價格比等待一年高出驚人的7%。」
