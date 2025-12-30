恒指公司：恒生除牌後　將於多隻指數及其類指數中剔除

滙豐控股（0005）私有化恒生銀行（0011）一事，恒指公司公布，若該私有化計劃於上述會議獲得批准，恒生銀行股份預期將於聯交所撤銷上市，最後交易日為 2026年1月14日 (星期三)。



根據計劃文件所載的現行時間表，恒生銀行將於1月 14 日收市後以當天收市價從下列指數及其分類指數中剔除。

有成份股備選名單的指數剔除恒生銀行後，「恒生香港 35」將換入五礦資源（1208）﹔「恒生內地及香港可持續發展企業指數•恒生可持續發展企業指數」換入長實（1113）﹔「恒生滬深港通大灣區綜合指數系列」換入廣東明陽電氣（深301291）﹔「恒生滬深港通大灣區區域龍頭指數」換入中國建築（3311）﹔「恒生 ESG50 指數」換入恒安國際（1044）﹔「恒生滬深港(特選企業)300 指數」換入浙江中國小商品城（滬600415）﹔「恒生滬深港（特選企業）高股息率指數」換入江蘇洋河酒廠（深002304）﹔以及「恒生高息股 30 指數」換入敏華控股（1999）。

另外32個沒有成份股備選名單的指數及其分類指數亦會將恒生銀行剔除，當中包括恒生指數、恒生綜合指數等。