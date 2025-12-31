內地芯片設計商兆易創新今起招股　入場費1.63萬元｜新股IPO

內地多元芯片的集成電路設計公司﹑已於A股掛牌的兆易創新（3986）今日（31日）起至下周四（1月8日）中午招股，計劃發行2,891.6萬股，當中1成會在香港作公開發售，發行價不高於162元，以每手100股計算，入場費為16,363.4元。



該公司集資額最多為46.8億元，預料於1月13日掛牌，中金及華泰國際為保薦人。

A股市值達1470億元人民幣

至於兆易創新A股（上海﹕603986）於周二（30日）收市報220.22元（人民幣‧下同），市值約為1,470.7億元。

兆易創新為客戶提供包括Flash、利基型動態隨機存取存儲器（DRAM）、微控制器（MCU）、模擬芯片及傳感器芯片等多樣化芯片產品，可用於消費電子、汽車、工業應用（如工業自動化、儲能及電池管理）、個人電腦（PC）及服務器、物聯網、網絡通信等領域。2025首6個月，兆易創新收入41.5億元，按年升15%，公司權益股東應佔利潤5.8億元，升11.3%。

泰康人壽等基石投資者共購3億美元股份

兆易創新招股引入源峰基金及華泰資本投資（就源峰基金場外掉期而言）、CPE、上海景林及華泰資本投資（就景林場外掉期而言）、Yunfeng Capital的New Alternative Limited及New Golden Future Limited、DAMSIMF、奇點資產、3W Fund、華勤通訊香港有限公司、Metazone、天進貿易有限公司、Green Better、新華資產管理、泰康人壽、Summit Ridg、工銀理財、GBAD基金管理、Wind Sabre為基石投資者，按招股價最高162港元計，認購金額近3億美元。