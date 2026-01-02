AI泡沫論｜高盛美股主管﹕未重現科網泡沫　投資者聚焦AI獲利表現

人工智能（AI）為2025年為主要投資領域，不過隨著不少大型企業宣布對AI作出巨額投資，以及有關企業股價大幅攀升後，市場人士憂慮AI領域已出現泡沫。即將出任高盛美國股票業務主管的Ben Snider表示，當前投資者對AI的態度已不再像1990年代那樣著眼於遙遠未來的生產力想像，而是更聚焦於眼前、可量化的獲利表現。



他回顧，互聯網泡沫時期，市場試圖提前預估網際網路對長期經濟成長與生產力的巨大影響，結果導致估值過度膨脹；相較之下，如今投資者已從歷史中汲取教訓。這就是市場一直關注半導體、超大規模資料中心和電力公司等領域的原因。

這張攝於2025年1月27日的設計圖片中，可以看到「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械手。（Reuters）

在投機行為方面，Ben Snider也指出，與當年的互聯網泡沫相比，目前市場的投機活動明顯降溫。高盛數月前建立了一項「投機交易指標」，用以衡量交易活動中，來自虧損公司、細價股或高估值股票的比重。他表示，該指標顯示，目前市場的投機水準遠低於25年前，甚至也低於2021年那一波市場熱潮。Ben Snider形容，這可能是近代史上「最不狂熱、卻經常被形容為泡沫」的投資環境之一。