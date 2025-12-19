AI泡沫論｜黑石蘇世民駁斥泡沫說法　稱數據中心業務相當保守

人工智能（AI）概念為今年投資市場的焦點。不過隨著不少AI相關企業被指估值過高，並且擔心有關投資呈現泡沫。根據外媒周四（18日）報導，黑石集團行政總裁蘇世民駁斥 AI數據中心存在泡沫的說法，強調與Nvidia（英偉達 ）等信用良好夥伴簽訂長期租約，稱「這是極保守的業務」。



蘇世民周四接受《CNBC》訪問時表示，黑石建造數據中心與電力設施，再與信用良好的企業簽訂長期租約，扮演直接服務提供者角色。

這張攝於2025年1月27日的設計圖片中，可以看到「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械手。（Reuters）

他進一步指出﹕「這不是泡沫類型的業務，這是極保守的業務。」AI將創造一個新的世界，而人們需要數據中心去支援AI的使用。

黑石為全球最大數據中心供應商業主之一

黑石是全球最大數據中心供應商業主之一，管理資產規模達1.2萬億美元。該公司持有北美最大數據中心業主QTS，以及澳洲數據中心營運商AirTrunk。