AI泡沫論｜何小鵬AI沒有泡沫　未來存巨大機遇

機械人及人工智能（AI）為今年投資市場兩大主題，隨著不少涉及AI企業的估值高企，投資者擔心AI出現泡沫。小鵬汽車（9868）董事長何小鵬於朋友圈內發文，指出整體來說認為當前沒有AI泡沫，未來AI市場有著巨大機遇。



他指出任何科技時代都是階段或局部有泡沫的，無論是互聯網時代，還是新能源汽車時代，是一個市場從混沌到有序的必然競爭過程，表示AI必然會推動整個社會巨大的變革，今天還是0到0.1的最開始階段，稱如果一定要說泡沫，「感覺中國估值比較合理，美國估值實在有一點高」，整體來說認為當前沒有AI泡沫，未來AI市場有著巨大機遇。

小鵬汽車董事長何小鵬。（小鵬汽車網頁圖片）

何小鵬又表示中國的機械人公司很多是從關節和控制著手，美國則是從模型著手，認為人形機械人將來會是巨頭的競爭，而不同的專用機械人則會有大量不同領域的選手，會有非常多的成功機會。

他認為未來3年，最有可能有大突破的不一定是在數位世界，反而有可能在物理AI領域會產生大變局，例如自動駕駛會直接到達準L4或完整L4。