大行報告｜花旗料1至2月澳門賭收合共420億澳門元　按年增逾1成

里昂發表報告指，澳門去年12月博彩收入按年增長14.8%至208.9億澳門元，符合該行預測，但低於市場預測3%，意味著12月最後十天的平均每日博彩收入為6.24億澳門元，相對於首21天的每日6.98億澳門元。雖然投資者可能對有關資料持負面看法，但該行仍相信人民幣兌美元的持續升值將支持賭收表現。



對於今年1月份賭收預測，該行預計澳門博彩收入按年增長18%至214.8億澳門元，高於市場預測3%，首選股維持銀河娛樂和美高梅中國。里昂預計2026年澳門博彩總收入按年增長5%，略低於市場預期的增長5.5%水準，並意味著日均賭收達7.09億澳門元。

摩通表示，長期看好銀河娛樂。（資料圖片）

花旗稱去年賭收超預期

花旗發表報告指，澳門2025年12月博彩收入錄得208.88億澳門元，即平均每日約6.74億澳門元，按年增長15%，相當於2019年12月水準的約91%。有關數據低於該行預測約5%，亦低於市場預測約3%。該行認為主要來由於貴賓廳贏率異常偏低，很可能低於3%。

報告指，澳門2025年全年博彩收入總額達2,474億澳門元，按年增長9%，超越澳門政府最初預測的2,400億澳門元，以及後來修訂的2,280億澳門元。該行對2026年1月的博彩收入預測維持在215億澳門元，即平均每日約6.94億澳門元，意味著按年增長18%。對1至2月合併的博彩收入預測，中和今年與去年農曆新年時間差異的影響為420億澳門元，意味著按年增長10.5%。

摩通料全年賭收增加5%至6%

摩根大通發表研究報告指，2025年12月澳門博彩總收入按年增長15%至209億澳門元，恢復至疫情前水準的91%；數位略低於市場預期的18%，但主要因市場過去逐步上調預期，原先預期為15%。至於2025全年，博彩總收入按年增長9%至2474億澳門元，高於該行預期的5%。

展望2026年，該行維持預期澳門博彩總收入將增長5%至6%，由中場及角子機收入預計增長7%至8%所帶動，而貴賓廳收入則預計下跌5%。更重要的是，該行預期行業利潤將按年增長6%至7%，終於有望超越收入增速。

股份方面，短期內該行繼續看好金沙中國（1928），長期則首選銀河娛樂（0027），分別予目標價24.5港元及50港元，均予「增持」評級。