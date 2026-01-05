港鐵夥中車組聯營　奪澳洲悉尼地鐵西綫項目主要合約

港鐵（0066）公布與中國中車組成的聯營公司Metro Trains West，奪得澳洲新南威爾斯省悉尼地鐵西綫項目的主要合約。根據合約，聯營公司將會負責提供新一代地鐵列車及相關系統，並負責該綫的系統調試及營運，連接悉尼西部主要商業及住宅重鎮Parramatta以及悉尼市中心。



悉尼地鐵西綫為全新的地底鐵路綫，全長24公里，設有9個車站，目標於2032年投入服務。該綫的基建設施由新南威爾斯省政府負責，聯營公司Metro Trains West則負責交付階段的一系列工作，包括提供新一代無人駕駛地鐵列車、信號系統、通訊及控制系統，以及系統整合、測試和調試，並需負責通車後的營運和維修。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示：「港鐵積極參與悉尼地鐵M1地鐵西北及班克斯敦綫的鐵路系統工程項目，以及當中西北綫及城市段的營運及維修，我十分感謝新南威爾斯省政府批出這份合約。作為全球領先的鐵路營運商，港鐵擁有豐富的鐵路建設及專業營運經驗，這次與中國中車聯手，結合其作為全球知名軌道車輛供應商的技術優勢，將為該綫提供世界級的系統及營運方案，以鐵路連接新社區，推動城市前行。」